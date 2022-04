LEGGI ANCHE – Moon Knight, la recensione dei primi quattro episodi della nuova serie Marvel

Da pochi giorni è finalmente disponibile su Disney+, la nuova serie targata Marvel Studios con protagonista il personaggio creato danel 1975. Creata da, noto per le serie TV, ma “macchiato” anche dalla scrittura del film sui Fantastici 4 di Josh Trank, la serie sembra essere riuscita in un piccolo miracolo. Scrivere un personaggio come Moon Knight e renderlo accessibile al grande pubblico è una sfida considerevole, viste le tematiche trattate all’interno della storia e alla natura stessa del personaggio della Casa delle Idee.

Per chi non lo sapesse, Marc Spector è affetto da DID (Disturbo Dissociativo dell’Identità), una patologia che vede più “personalità” condividere lo stesso corpo. Nei fumetti, la mente di Marc è occupata anche dal milionario Steven Grant e dal tassista Jake Lockley. Nella recente serie TV, invece, il focus si è spostato proprio su Steven Grant, qui nelle vesti di un commesso di un negozio di souvenir che scopre di avere una doppia vita come mercenario.

Questa tematica psicologica ha spesso portato il personaggio a prendere le distanza dai supereroi classici della Marvel. Le storie di Moon Knight, infatti, sono spesso associabili al genere horror e/o thriller, con scene violente lontane dai roboanti combattimenti che caratterizzano personaggi come Spider-Man o Thor.

In occasione dell’uscita della succitata serie TV ci siamo quindi posti una domanda: Moon Knight potrebbe mai entrare negli Avengers del Marvel Cinematic Universe?

MOON KNIGHT CONTRO CAPTAIN AMERICA E IRON MAN

Premettendo che, al momento, pare che Oscar Isaac non abbia ancora firmato per future apparizioni nel MCU, possiamo quindi prendere inizialmente in considerazione proprio i fumetti. Dopo anni lontano dai riflettori, nel 2006 Charlie Huston e David Finch ripresero in mano il personaggio di Moon Knight, dandogli quel piglio estremamente realistico che ci accompagna ancora oggi. In quel periodo i supererei della Casa delle Idee stavano affrontando la prima, grande, Civil War.

Tony Stark e Steve Rogers erano in lotta per la questione della registrazione degli eroi e abbiamo una prima conferma del difficile rapporto tra i Vendicatori e il Cavaliere Lunare. Captain America, infatti, contattò Moon Knight per avvertirlo di stare lontano dalla sua fazione, in quanto considerato completamente instabile. Un’affermazione molto forte, dato che Steve lo paragonò al Punisher, ribadendo quanto lo ritenesse addirittura più pericolo di Frank Castle. Marc venne poi contattato anche da Tony Stark, che tentava di sfruttarlo per scoprire dove si nascondesse il proprio rivale. Dopo essere entrato a far parte degli eroi registrati, Iron Man lo cacciò dal suo gruppo per i modi violenti che aveva Marc di gestire i propri avversari.

ALLA GUIDA DEI CHAMPIONS?

Moon Knight è senza dubbio un “eroe” controverso, caratterizzato da attacchi d’ira e da una innegabile instabilità mentale. È molto probabile, quindi, che difficilmente lo vedremo entrare a far parte degli Avengers dell’Universo Cinematografico Marvel. È altresì vero, però, che i Marvel Studios stanno chiaramente formando diversi gruppi di eroi. Se da un lato abbiamo i Vendicatori ormai alla deriva, con più di metà del team morto o ritirato, lo stesso non si può dire per gli Young Avengers e/o Champions.

Non è ancora certo verso quale direzione stia andando la storyline principale, ma l’arrivo di moltissimi giovani combattenti sta sicuramente spianando la strada a uno di questi due supergruppi. Ancora una volta, però, Moon Knight non sembra adatto a guidare o a far parte di questi team. La violenza del Cavaliere della Luna poco si addice a personaggi come Ms. Marvel, Hawkeye (Kate Bishop) e i figli di Wanda e Visione, dopotutto.

E allora quale potrebbe essere la collocazione di Marc Spector?

I FIGLI DELLA MEZZANOTTE

Creati nel 1992, i Midnight Sons sono un team nato per affrontare avversari sovrannaturali. Si tratta quindi del gruppo perfetto per Moon Knight, che ne ha effettivamente fatto parte nei fumetti, soprattutto nella recente incarnazione ideata da Greg Smallwood nel 2017.

Dopo aver visto in scena l’alter ego del Cavaliere Nero (quel Dane Whitman interpretato da Kit Harington in Eternals) e saputo dell’ormai imminente film con protagonista il Blade di Mahershala Ali tutti i pezzi sembrano andare al proprio posto. È stato confermato, inoltre, che a ottobre andrà in onda su Disney+ Werewolf by Night, un film con Gael Garcia Bernal nel ruolo di Jack Russell, uno dei molti lupi mannari dell’universo Marvel. In attesa di sapere se anche Ghost Rider sarà della partita e consci del potenziale dato dal Dr. Strange e da Scarlet Witch, è evidente che i Midnight Sons siano sempre più una realtà in dirittura d’arrivo.

Per questo motivo ci sentiamo di affermare che Moon Knight difficilmente farà mai parte degli Avengers. Le sue caratteristiche psicologiche lo portano troppo lontano dagli eroi più classici, relegandolo tra gli outsiders del MCU. Meglio così, piuttosto che veder snaturato il personaggio per renderlo accessibile al grande pubblico.

E voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuta la prima puntata di Moon Knight? Siete curiosi di veder entrare in scena i Figli della Mezzanotte? Fateci sapere che cosa ne pensate con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.