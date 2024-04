A pochi giorni dalla messa in onda negli Stati Uniti, il 15 aprile, del millesimo episodio di NCIS, opportunamente intitolato A Thousand Yards, Michael Weatherly ha condiviso alcune novità sul nuovo spinoff dello show, incentrato su Tony DiNozzo e Ziva David (Tiva), dichiarando che l’episodio pilota sarà girato entro la fine dell’anno a Budapest, il che significa che potremo aspettarci ragionevolmente una messa in onda tra fine anno ed inizio 2025.

Incentrato sulla coppa Tiva e sulla figlia Tali, ormai adolescente, il nuovo spinoff di NCIS, chiamato momentaneamente NCIS: Europe, titolo non definitivo, racconterà la fuga della famiglia DiNozzo per l’Europa quando si renderanno conto di essere stati presi di mira da un misterioso nemico.

Nonostante l’uscita di scena dei personaggi di Tony DiNozzo e Ziva David, interpretati rispettivamente da Michael Weatherly e Cote de Pablo, sia avvenuta ormai anni fa, lo sviluppo della nuova serie è sufficiente a dimostrare quanto la coppia sia amata dai numerosi fan del franchise.

In questo articolo vi segnaliamo i 10 episodi (in realtà sono 12, ma chi si lamenta!) per eccellenza da rivedere se volete ripercorrere la storia di Tiva, in tempo per la visione del nuovo show televisivo a loro dedicato.

NCIS S03E01 e S03E02 Uccidete Ari (1^ e 2^ parte)

I primi due episodi della 3^ stagione di NCIS segnano il debutto dell’attrice Cote de Pablo nei panni di Ziva David, agente del Mossad che stabilisce quasi da subito un legame con il Tony DiNozzo di Michael Weatherly, dando una chiara anteprima del potenziale della coppia Tiva per lo show. In Uccidete Ari, Ziva arriva all’NCIS dopo aver appreso che l’agente Gibbs e la sua squadra stanno dando la caccia al fratello Ari, responsabile della morte di Caitlin “Kate” Todd. Inizialmente, Ziva cerca di giustificarlo, dicendo loro che stava svolgendo un incarico sotto copertura e che lei era convinta che non avrebbe ucciso nessuno. Per la fine dei due episodi, tuttavia, sarà costretta ad ammettere le responsabilità del fratello, al quale finirà per sparare dopo che Ari tenta di uccidere Gibbs, guadagnandosi così la fiducia del coriaceo della squadra di cui entrerà presto a far parte.

NCIS S03E08 Assassini

Nell’8° episodio della 3^ stagione di NCIS, Ziva è ormai parte della squadra di Gibbs, dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso di essere assegnata come ufficiale di collegamento del Mossad all’NCIS ed in questa puntata lei e Tony devono andare in missione sotto copertura fingendo di essere una coppia sposata di sicari, che deve portare a termine un incarico durante l’annuale ballo del Corpo dei Marine. Nonostante l’imbarazzo iniziale, i due finiscono per “recitare” molto bene la parte della coppia sposata, che deve “fingere” un’intimità, anche fisica, che in realtà Tony e Ziva non dovrebbero ancora avere, tanto da convincere anche agenti dell’FBI coinvolti nel caso di essere due pericolosi assassini (ma molto innamorati). Nel corso della missione Tony e Ziva finiranno anche per correre qualche rischio, ma l’intervento del resto della squadra permetterà loro di portarla a termine con successo. Tecnicamente questo episodio segna anche il primo bacio Tiva, sebbene i due se lo scambino come i personaggi sotto copertura che interpretano e non come Tony e Ziva, il cui primo vero bacio, arriverà molti anni dopo. Ma davvero MOLTI.

NCIS S03E12 Cena italiana

I bottle episode, letteralmente “episodi in bottiglia“, cioè episodi girati per lo più in un unico ambiente, sono solitamente una manna dal cielo quando dedicati ad una coppia con una dinamica definita in gergo televisivo del “will-they-won’t-they“, cioè del tira e molla, in cui gli autori stuzzicano i fan con la possibilità di una relazione tra i protagonisti di uno show televisivo. Ed il 12° episodio della 3^ stagione di NCIS non fa eccezione, considerato come la trama prevede che Tony e Ziva rimangano chiusi in un container proprio quando il loro rapporto sembra essere particolarmente teso, dopo che Tony viene a sapere che la collega ha invitato tutti i membri della squadra a cena a casa sua, tranne lui. Per di più, prima di ritrovarsi chiusi in quello spazio angusto, Ziva viene ferita ad un fianco per proteggerlo. La tensione dovuta alle circostanze e l’atteggiamento protettivo di Tony, mentre cerca un modo di uscire da quella situazione, contribuiranno a distendere i rapporti tra i due.

NCIS S06E24 Gioco pericoloso e S06E25 Vendetta

Negli episodi 24 e 25 della 6^ stagione di NCIS entra per la prima volta in gioco l’agente del Mossad Michael Rivkin, la cui relazione con Tony si fa piuttosto tesa quando viene rivelato che lui e Ziva avevano avuto una relazione in passato. I due finiscono per accapigliarsi dopo che DiNozzo tenta di arrestare l’agente nell’appartamento di Ziva, finendo per ucciderlo quando lui reagisce, sfidandolo a provare a metterlo in manette. Quando Ziva irrompe in casa sentendo gli spari, la sensazione lasciata dal cliffhanger con cui si conclude il primo episodio è che, a causa di quanto accaduto, la relazione tra i due sia definitivamente compromessa. In Vendetta, Tony, Ziva, Gibbs ed il direttore dell’NCIS Leon Vance, recentemente entrato a far parte della serie, volano in Israele con il corpo di Michael. All’arrivo, Tony viene interrogato dal direttore del Mossad, nonché padre di Ziva. La tensione tra Tony e Ziva è molto alta e per la fine dell’episodio viene rivelato che lei ha deciso di non salire sul volo di ritorno per gli Stati Uniti, decidendo di restare con il Mossad, a causa del fatto che non crede a quanto raccontato da Tony sulla morte di Rivkin.

NCIS S07E01 La solita routine

Già inserito nella nostra lista dei 10 episodi essenziali per conoscere NCIS, La solita routine, première della 7^ stagione, rivela come Tony e McGee siano stati fatti prigionieri nel tentativo di salvare Ziva, prigioniera in Somalia, ma anche come abbiano in realtà usato lo stratagemma di farsi catturare per arrivare alla loro collega e salvarla dopo che quest’ultima aveva partecipato ad una fallita operazione del Mossad. Nonostante Tony e Ziva non si fossero lasciati nel migliore dei termini nella stagione precedente, considerato come lei avesse deciso di rimanere in Israele invece che tornare negli Stati Uniti, l’ironico (ma neanche troppo) “Non potevo vivere senza di te” di lui a Ziva, dimostra come Tiva sia ormai una ship consolidata, tanto da far decidere a DiNozzo di rischiare la vita pur di riaverla con lui.

NCIS S10E12 Shiva

Shiva è forse l’essenza della ship Tiva, nonché l’episodio che segue gli eventi che conducono alla morte del padre di lei. Nella 12^ puntata della 10^ stagione di NCIS il legame tra i due diventa infatti palese. Tony, essenzialmente, non lascia quasi mia il suo fianco e si spende, come il resto della squadra, per catturare l’assassino di Eli, cosa che riusciranno a fare per la fine dell’episodio. La scena chiave di Shiva, quella rimasta nei cuori degli shipper, è il momento dedicato al loro arrivederci in aeroporto, prima che lei riporti il corpo del padre in Israele. Ziva non riesce chiaramente a dirgli ciò che vorrebbe, limitandosi ad abbracciarlo, mentre lui le sussurra un sentito “Non sei sola” in ebraico, prima di guardarla mentre si allontana.

NCIS S110E21 Berlino

La prima volta che Tony e Ziva avevano partecipato ad un’operazione sotto copertura, nonostante le scintille fioccate tra loro, non si conoscevano tanto bene quanto gli viene assegnato un nuovo incarico simile nell’episodio intitolato Berlino, il cui obiettivo è catturare l’uomo responsabile della morte del padre di Ziva, nonché della moglie del Direttore dell’NCIS. Nella puntata vediamo la coppia condividere un ballo molto intimo in una scena che la stessa Cote de Pablo dichiarò essere tra le sue preferite Tiva.

NCIS S11E02 Passato, presente e futuro

Un episodio decisamente non facile per gli shipper Tiva il 2° dell’11^ stagione di NCIS, perché è anche l’ultimo che la coppia ha condiviso sul piccolo schermo. In Passato, presente e futuro, Tony è sulle tracce di Ziva dopo la sua scomparsa, avendo scoperto con il resto della squadra che la vita della sua ex collega è in pericolo. Dopo averla rintracciata in Israele, DiNozzo fa la difficile scelta di accettare la decisione di Ziva di voler ricominciare daccapo con la propria vita, lasciandosi il passato alle spalle, e rinunciando sostanzialmente a lei (almeno in quel momento storico). L’episodio si conclude nuovamente con un addio in aeroporto in cui i due si scambiano un appassionato bacio.

NCIS S13E24 La famiglia innanzitutto

Nonostante Cote de Pablo non appaia nell’episodio, l’ultima puntata di Michael Weatherly in NCIS è decisamente Tiva centrica. La squadra apprende infatti della morte di Ziva e Tony scopre di avere una figlia che Ziva ha partorito nel più assoluto segreto qualche anno prima, senza dirlo nemmeno a lui, motivo per il quale decide di lasciare gli Stati Uniti per Parigi, per crescere la piccola Tali. L’episodio La famiglia innanzitutto è quindi la premessa su cui si baserà lo spinoff dedicato alla coppia, assieme alle ultime due puntate dedicate alla storia d’amore di Tony e Ziva.

NCIS S17E10 Fianco a fianco e S17E11 Un cuore a metà

A chiudere la nostra lista degli episodi Tiva per eccellenza sono Fianco a fianco ed Un cuore a metà, dedicati al ritorno di Ziva David in NCIS che scopriamo non essere morta quando irrompe nel garage di Gibbs per metterlo in guardia di essere in pericolo di vita. Al contrario di quanto avvenuto in La famiglia innanzitutto, questa volta è Tony DiNozzo a non apparire nella puntata, sebbene venga chiarito che abbia saputo che ZIva non era morta e che i due, dopo essersi riuniti a Parigi, avevano deciso di rimanervi per crescere assieme la la figlia Tali.

In Italia potete recuperare tutti gli episodi di NCIS del nostro elenco su Disney+.

