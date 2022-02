GUARDA – Il teaser trailer

Il teaser trailer della serie tvè arrivato online stanotte come previsto. Un teaser trailer breve, di un minuto, che ha scatenato le polemiche in chi ci ha visto troppa CGI e l’entusiasmo in chi ci ha visto scenari suggestivi e tanti riferimenti all’immaginario di J.R.R. Tolkien. Certo, queste prime immagini confermano quanto hanno dichiarato qualche giorno fa i produttori J.D. Payne & Patrick McKay, e cioè che la serie non sarà un adattamento, quanto qualcosa di originale ispirato al materiale scritto da Tolkien: “La domanda che ci siamo posti in continuazione è stata: possiamo ideare la storia che Tolkien non ha mai scritto e raccontarla con una mega-serie evento che potrebbe essere realizzata solo ora?”

In un minuto, il trailer concentra tantissima azione, immagini mozzafiato e sì, tanta computer grafica, oltre ad alcuni dei numerosi protagonisti di quella che promette di essere una serie corale che avvicenderà numerose storyline. Analizziamo alcuni dettagli e particolari.

La voce fuori campo e l’uomo nel meteorite

La voce fuori campo è quella di Markella Kavenag, che interpreta uno dei pelopiedi, antenati nomadi degli hobbit. Nel trailer la sentiamo parlare: “Non te lo sei mai chiesto che altro c’è là fuori? Ci sono meraviglie in questo mondo oltre il nostro vagabondare. Io lo sento.” Poco dopo vediamo quella che sembra essere una cometa o un meteorite schiantarsi su Arda: dalle fiamme emerge un uomo, che la giovane pelopiede cerca di aiutare. È sua la grande mano che stringe più avanti nel trailer, si tratta di quello che viene definito per il momento “meteor man”, una misteriosa figura (a cui è stato dedicato un poster in cui tiene in mano una mela) che alcuni iniziano a sospettare sia Sauron e che è interpretato da Daniel Weyman. Ma potrebbe anche essere un altro maiar, forse Gandalf?

Númenor

Una delle ambientazioni più attese di tutte è Númenor, che viene mostrata nella prima scena. Una vera metropoli tentacolare sull’omonima isola a forma di stella nel mezzo dei Mari Separanti del Belegaer, donata dai Valar agli uomini, una sorta di Atlantide (ebbe un destino molto simile). Uno dei luoghi centrali di tutti gli avvenimenti della Seconda Era.

Elfi, uomini e nani



Nel trailer vediamo i due cacciatori umani presenti anche nelle foto di Vanity Fair: non dovrebbero avere un ruolo particolarmente importante, ma rappresentano una delle numerose popolazioni presenti sulla Terra-di-Mezzo. Vediamo anche Arondir afferrare una freccia che è stata scagliata verso di lui e lanciarla indietro: l’elfo interpretato da ismael Cruz Córdova contribuisce a preservare la pace nelle terre del sud abitate principalmente da uomini. E di un’umana si innamora: la guaritrice Bronwyn (Nazanin Boniadi), che non vediamo nel trailer.

Sul fronte degli Elfi vediamo Gil-Galad, interpretato da Benjamin Walker: è il re del regno elfico di Lindon. C’è poi Elrond, interpretato da Robert Aramayo: è molto più giovane dell’Elrond dei film di Peter Jackson, interpretato da Hugo Weaving. Amazon lo descrive come un elfo “politicamente ambizioso”, nel trailer lo vediamo in una scena nel regno nanico di Moria. Sembra che gli sforzi politici di Elrond verranno diretti verso il tentativo di riallacciare un’alleanza tra nani ed elfi.

Nel trailer vediamo anche Durin IV (Owain Arthur), re dei nani, che in una scena è intento a spaccare una roccia con tutte le sue forze (forse in una gara con Elrond, suggerisce Vanity Fair). C’è anche la principessa Disa (Sophia Nomvete), moglie di Durin, che nel trailer canta (la voce dei nani viene utilizzata anche per “capire dove scavare e dove non scavare).

Galadriel

Uno dei personaggi chiave della serie sarà Galadriel (Morfudd Clark), comandante delle Armate del Nord che ha come missione quella di sradicare ogni traccia del male che è costato tantissime vite – inclusa quella di suo fratello Finrod (Will Fletcher) che vediamo in battaglia in quello che sembra essere un flashback. Finrod era re dei Noldor, figlio di Finarfin e fratello maggiore di Angrod, Aegnor e Galadriel.

In una scena, vediamo Galadriel in mare, in mezzo a una tempesta su una zattera assieme a Halbrand (Charlie Vickers), un umano “che fugge dal suo passato”. Si ipotizza si tratti dell’Helcaraxë, lo stretto ghiacciato all’estremo Nord di Arda, tra Aman e la Terra di Mezzo. In un’altra scena la vediamo arrampicarsi su un dirupo ghiacciato, è il Forodwaith: guida una spedizione per rintracciare e distruggere gli ultimi seguaci di Morgoth dopo la sua sconfitta. La vediamo scovare una di queste creature, un mostro terrificante.

Lindon?

Non sappiamo bene chi potrebbe essere raffigurato in quest’immagine – sembrerebbe Gil-Galad durante una celebrazione o una cerimonia militare nel regno di Lindon.

Non è ancora chiaro invece chi sia questo personaggio, coinvolto in quella che sembra una scena in cui si “libera” (è incatenato). In basso a destra vi sono delle strane creature minacciose. Potrebbe trattarsi, vista l’armatura che sembra apparentemente lignea, di Arondir…

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere andrà in onda su Prime Video a partire dal 2 settembre. Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate di questo primo trailer dedicato a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? Diteci cosa ne pensate nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!