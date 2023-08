Alla vigilia del debutto della nuova serie di Star Wars su Disney+, vale la pena puntare i riflettori sulla sua protagonista: Ahsoka Tano, ex-Jedi appartenente alla razza Togruta e addestrata, almeno fino a un certo punto, da Anakin Skywalker in persona. Personaggio-feticcio del suo creatore, Dave Filoni, ha attraversato molte ere e produzioni starwarsiane arrivando a essere in molti casi il filo conduttore e il trait d’union tra una storia e l’altra. Anche se la serie di Disney+ sarà godibile anche senza conoscere in dettaglio i pregressi della storia di Ahsoka, ecco un pratico vademecum che ne ripercorre le origini e i momenti salienti attraverso le varie serie animate e live.

L’Esordio – The Clone Wars

Tutto inizia con The Clone Wars, il film pilota d’animazione che farà da lancio all’omonima serie animata e che racconta nel dettaglio le storie e le battaglie della Guerra dei Cloni. Ahsoka Tano è il personaggio esordiente principale della pellicola, un’apprendista Padawan assegnata ad Anakin Skywalker nel tentativo di farlo maturale e “responsabilizzarlo” affidandogli qualcuno a cui badare. Come spesso accade in questi casi, inizialmente l’accoglienza riservata al personaggio non è delle migliori. Parte del pubblico interpreta come una forzatura l’assegnazione di un’apprendista ad Anakin e va detto che nelle fasi iniziali Ahsoka non fa del suo meglio per farsi amare: è sotto molti aspetti l’incarnazione della ragazzina impertinente e disobbediente (chiama il suo maestro “skycoso”) ed è chiaramente concepita per strizzare l’occhio a un pubblico infantile, offrendo ai più piccoli un personaggio con cui identificarsi.

Ma è solo l’inizio di un lungo percorso e le cose cambiano con l’avvicendarsi degli episodi e delle stagioni. Il rapporto tra Anakin e Ahsoka migliora, si approfondisce e si fa più serio man mano che i due Jedi partecipano alle numerose missioni di guerra e il legame che si stabilisce diventa forte e maturo.

Il tutto, inevitabilmente, sfocia nel dramma nelle fasi finali della serie, quando Ahsoka viene giudicata dai Jedi colpevole di un crimine che in realtà non ha commesso e viene punita con l’espulsione dall’ordine. Evento che nella cronologia cinematografica era impossibile da immaginare, ma che ora va a inserirsi nelle vicende della caduta di Anakin Skywalker come primo, durissimo colpo alla sua fiducia nell’Ordine Jedi.

Fulcrum – Star Wars Rebels

Rebels, tra le varie cose, si propone anche come prosecuzione virtuale di Clone Wars, riprendendo o portando a conclusione molte delle trame rimaste in sospeso nella vecchia serie. Vale anche per Ahsoka, di cui il pubblico aveva perso le tracce dopo l’espulsione dall’Ordine Jedi, e che ora ricompare dopo avere agito nell’ombra per vari episodi con il nome in codice Fulcrum: informatore Ribelle che si adopera per coordinare e mettere assieme le tante cellule di resistenza all’Impero sparse per la galassia, tra cui anche quella degli Spectre di Lothal.

Ma le azioni degli Spectre finiscono per attirare l’attenzione di Darth Vader in persona, e dopo essersi percepiti a vicenda nel corso di una battaglia spaziale, i due si “riscoprono” a vicenda: Vader apprende che la sua vecchia apprendista è ancora viva e Ahsoka scopre il cupo destino a cui ha ceduto Anakin Skywalker. Vengono poste le premesse per un nuovo faccia a faccia tra i due, cosa che avviene nell’epico finale della Stagione 2 della serie. Vader e Ahsoka incrociano le spade tra i tumulti di un antico tempio Sith e la ex-Jedi, dopo avere tentato invano di appellarsi al barlume di luce che ancora crede di vedere in Vader, decide di vendicare il maestro caduto annientando ciò che in cui si è trasformato, lanciandosi in un attacco senza speranza.

Sarebbe un finale drammatico e un’uscita di scena perfetta per il personaggio, ma Dave Filoni non ce la fa a dire addio alla sua creazione preferita. Dopo avere lasciato credere che Ahsoka sia caduta sotto i colpi di spada laser del suo ex-maestro, tira in ballo il discusso concetto del “mondo tra i mondi”, in cui le barriere tra spazio e tempo vengono infrante al puro scopo di sottrarre Ahsoka al suo triste destino. Sfuggita con questo escamotage al colpo di spada fatale di Vader, Ahsoka può ricominciare la sua avventura.

In Versione Live: The Mandalorian e The Book of Boba Fett

Con l’avvento delle serie di Star Wars live parte il tradizionale ruolo del “fanta-casting” e la comunità dei fan è pressoché unanime nell’indicare l’attrice Rosario Dawson come l’interprete ideale per la Jedi Togruta. Desiderio percepito e trasformato in realtà da Lucasfilm e Disney che arruolano la Dawson nell’episodio a lei dedicato di The Mandalorian, “La Jedi”, dove la sua strada si incrocia con quella del Mandaloriano alla ricerca di un Jedi che possa addestrare a dovere il piccolo Grogu. Ahsoka non accetta l’incarico, ma l’episodio offre l’opportunità di riprendere le fila del personaggio dopo la caduta dell’Impero, rivelandoci la sua faida con l’ex-governatrice Imperial Morgan Esbeth e la sua ricerca dell’uomo a cui Morgan risponde, il Grande Ammiraglio Thrawn, villain principale di Rebels e pezzo grosso dell’Impero scomparso nel nulla alla fine di quella serie. È qui che vengono poste le basi per il lancio della serie live dedicata ad Ahsoka stessa, quella che sta partire ora sugli schermi di Disney+.

C’è spazio anche per una nuova apparizione in The Book of Boba Fett, dove la rivediamo al fianco di Luke Skywalker impegnato a costruire quella che sarà la ventura (e poco fortunata) scuola di Jedi. Un ruolo meno incisivo, ma che allude a un ricongiungimento tra Ahsoka e la generazione successiva degli Skywalker, lasciando intendere che anche lì c’è una storia da raccontare.

Ahsoka Everywhere

La popolarità del personaggio è ormai consacrata, e la ex-Jedi fa il suo ritorno anche in due nuovi progetti d’animazione. A lei è dedicata la prima metà della serie Tales of the Jedi, che ci narra le sue origini e la sua infanzia prima dell’ingresso dell’Ordine Jedi, e a lei è riservato il ruolo di protagonista nella settima stagione di The Clone Wars, ripresa dopo anni di chiusura della serie originale, e che ci mostra le sue imprese in parallelo ai tragici eventi de La Vendetta dei Sith, affrontando congiuntamente il tradimento dei Cloni in occasione dell’ordine 66 e scontrandosi con un redivivo Darth Maul (ora solo Maul, in realtà).

La Serie ha Inizio

Questo ci riconduce al presente: la quest di Ahsoka nella sua serie personale è appunto la sua caccia al Grand’Ammiraglio Thrawn e uno dei temi portanti della serie sarà il ritorno in scena dei protagonisti di Star Wars Rebels, stavolta in versione live, che formeranno il cast di supporto di Ahsoka nella sua missione. Ma soprattutto, la serie in questione ha il cruciale compito di porre le fondamenta di tutta un’era: il probabile ritorno di Thrawn sarà quello che getterà le basi per tutte le storie della fase della Nuova Repubblica, un periodo che abbiamo esplorato solo di straforo in qualche episodio di The Mandalorian, ma che sarà al centro di molte produzioni future, non ultimo il favoleggiato “film-crossover” che vedrà tirare le fila di tutte le serie ambientate in quella fascia temporale. Ancora una volta, una missione di cruciale importanza per Ahsoka, a riprova che la ragazzina soprannominata “furbetta” agli albori della sua carriera, di strada ne ha fatta molta!

