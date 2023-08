Con un video speciale Lucasfilm ha annunciato l’uscita anticipata per Ahsoka, la serie tv uscirà con un giorno d’anticipo il prossimo 22 agosto.

I primi due episodi ora usciranno il 22 agosto alle 3 di notte, in anticipo rispetto all’uscita prevista il 23 agosto.

Ahsoka Tano ha debuttato in versione live-action negli episodi di The Mandalorian e il personaggio è apparso anche in The Book of Boba Fett prima di ritornare sugli schermi come assoluta protagonista.

La serie tv dedicata all’allieva di Anakin Skywalker debutterà su Disney+ il 23 agosto 2023.

Nel cast della serie ci sono anche Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie Obi-Wan Kenobi, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e il compianto Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.

Siete contenti per l’uscita anticipata di Ahsoka? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili