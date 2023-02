Teen Wolf: Il film disponibile in esclusiva su Paramount+, tutto quello che c’è da sapere!

Il branco è tornato! Teen Wolf: Il film è ora disponibile in Italia su Paramount+, un appuntamento imperdibile per i fan della serie tv del 2011 ispirata al classico del 1985 con Michael J. Fox, Voglia di Vincere. A sei anni dal finale, i protagonisti tornano con una storia tutta nuova dopo le sei stagioni trasmesse negli USA da MTV che hanno fatto sognare milioni di appassionati.

Di cosa parla Teen Wolf: Il film

In Teen Wolf: Il film la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Tyler Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il film propone una storia avvincente che, a detta dello stesso creatore Jeff Davis, riassume quanto sarebbe accaduto in una eventuale settima stagione: il primo montaggio durava oltre tre ore, mentre la versione definitiva dura circa due ore e venti. La scelta di ambientare la storia 15 anni nel futuro rispetto al finale si rivela ideale dal momento in cui gli attori protagonisti sono ovviamente cresciuti, e l’Alpha Scott McCall non è più un teenager ma un uomo adulto alle prese con nuove responsabilità e un lavoro molto particolare: un rifugio per animali. Nel film c’è spazio anche per un richiamo molto emozionante alla terza stagione della serie, con il ritorno del vero amore di Scott, Allison Argent (Crystal Reed): la cacciatrice era morta proprio nella terza stagione, ma il suo riproporsi nel film è avvolto da un alone di… mistero. E tra personaggi vecchi e nuovi, non manca un nuovo Teen Wolf: è l’adolescente Eli (Vince Mattis), figlio nientemeno che di Derek (Tyler Hoechlin). Una vera testa calda che ancora non riesce a controllare i suoi poteri – né ad accettare pienamente di essere un licantropo. Questa avventura gli permetterà di scoprire il lupo che è dentro di sé, raccogliendo la sfida di diventare grande.

I creatori di Teen Wolf: Il film

In Teen Wolf: Il film troviamo, oltre a Tyler Posey, Crystal Reed, Tyler Hoechlin e Vince Mattis, anche Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Khylin Rhambo, Amy Workman e Nobi Nakanishi.

Il branco non si è riunito solo davanti alla macchina da presa, ma anche dietro: è Jeff Davis, il creatore della serie, ad aver scritto e prodotto il film, mentre alla regia è stato coinvolto Russell Mulcahy, che ha diretto ben 39 episodi della serie infondendo molto della sua visione in tutto il progetto. Mulcahy è autore di film classici come Highlander – L’ultimo immortale (1986) e Highlander II – Il ritorno (1991), oltre ad altre pellicole come L’uomo ombra (1994). Insieme, hanno ricreato la magia della serie durante le riprese che si sono svolte ad Atlanta tra marzo e maggio 2022.

Dove vedere Teen Wolf: Il film

La serie originale ha stabilito ascolti da record in tv, diventando un vero fenomeno di culto con milioni di appassionati in tutto il mondo. L’uscita del film è quindi un grande dono per i fan, che non vedevano l’ora di assistere a una nuova avventura dei loro personaggi preferiti. In Teen Wolf: Il film sono presenti tanti omaggi alla serie originale, riferimenti che gli appassionati riconosceranno subito, come il… lacrosse! Il film è disponibile in esclusiva sul servizio streaming Paramount+ dal 23 febbraio.

Ma non è tutto: per placare la sete di nuovi contenuti dei fan, sempre dal 23 febbraio sono disponibili su Paramount+ in lingua originale con sottotitoli in italiano i primi due episodi di Wolf Pack, la nuova serie originale sui licantropi prodotta sempre da Jeff Davis, con Sarah Michelle Gellar nel cast che torna al genere teen soprannaturale che l’ha resa celebre in tutto il mondo grazie a Buffy – L’ammazzavampiri.

La storia è basata sulla serie di libri di Edo van Belkom e segue le vicende di un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro. Wolf Pack proseguirà la messa in onda con un episodio a settimana su Paramount+, e a giugno sarà disponibile anche doppiato in italiano.

Articolo in collaborazione con Paramount+