Dopo il Cable Act, gli anni 90 negli Stati Uniti sono considerati quelli della frammentazione e del proliferare di servizi via cavo rivolti ad un pubblico con specifici interessi (cucina, sport, documentari, cartoni animati per adulti e bambini…), il che lo ha diviso in segmenti sempre più piccoli e difficili da conquistare. Per quanto concerne la TV generalista, invece, è proprio a metà di questi anni che vennero costituite due nuove reti: la WB, della Warner Bros., eUPN della Paramount, che finiranno poi per fondersi in un’unica rete nel 2006 sotto il nome di The CW.

Dal punto di vista della programmazione, la varietà di serie TV proliferate in questi anni hanno reso difficile classificarla in parametri definiti e sebbene in molti abbiano lamentato l’eccesso di violenza e sesso nei prodotti televisivi del tempo, certamente più spigliati di prima, questi sono anche gli anni del grande successo delle sitcom rivolte alle persone comuni, con protagonisti personaggi in cui chiunque avrebbe potuto riconoscersi, nonché quelli dei teen-drama, prodotti rivolti per la prima volta agli adolescenti che non parlavano solo di famiglie, ma delle sfide del diventare adulti e, in una sorta di inversione di tendenze, anche gli anni dei cartoni rivolti ad un pubblico adulto.

Come nel caso degli show televisivi degli anni 70 e degli anni 80, vediamo quali sono state le 10 migliori serie TV di questa decade, come sempre con la concessione di qualche bonus!

I segreti di Twin Peaks

Andata in onda tra il 1990 ed il 1991 con all’attivo 2 sole stagioni, I segreti di Twin Peaks, di David Lynch e Mark Frost resta un prodotto iconico e rappresenta anche la prima incursione di Lynch nel mondo delle serie TV, che si è ripetuta nel 2017 per un sequel di 18 episodi. Lo show racconta come la pigra cittadina di Twin Peak venga scossa da un brutale omicidio ad indagare sul quale arriverà lo strano agente dell’FBI Dale Cooper. In stile Lynch la serie è un prodotto decisamente surrealista, la cui conclusione non segna in alcun modo la soluzione del mistero intorno alla morte di Laura Palmer. Twin Peaks dimostra ancora oggi come uno show televisivo possa avere un valore cinematografico.

In Italia la serie debuttò nel 1991 su Canale 5.

Cast: Kyle MacLachlan, Michael Ontkean, Mädchen Amick, Dana Ashbrook.

Beverly Hills, 90210

Andata in onda tra il 1990 ed il 2000 con all’attivo 10 stagioni, Beverly Hills, 90210 ha generato spinoff e reboot ed è considerata ancora oggi il teen-drama per eccellenza, in cui seguiamo i protagonisti, nella scintillante Los Angeles degli anni 90, passare dal liceo all’università ed alla vita adulta tra amori, amicizie e tradimenti. Lo show ha affrontato anche tematiche difficili come disturbi alimentari, gravidanze adolescenziali, divorzio, droga, sesso, omofobia e molto altro.

Se siete interessati a notizie e chicche sulla serie, vi consigliamo peraltro di seguire il podcast di Shannen Doherty, Let’s Be Clear nel quale l’attrice parla spesso della serie.

In Italia la serie debuttò nel 1992 su Italia 1.

Cast: Ian Ziering, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling, Jason Priestley, Shannen Doherty, Luke Perry.

X-Files

Andata in onda tra il 1993 ed il 2002 con all’attivo 11 stagioni, la serie è considerato il dramma fantascientifico di maggior successo della TV in cui Mulder e Scully, due agenti dell’FBI apparentemente mal assortiti, indagano su casi bizzarri incentrati sul soprannaturale e sugli alieni. Una scettica lei ed un fervente credente (negli alieni) lui, la coppia è diventata presto la beniamina dei molti fan dello show, da cui sono scaturiti film e revival che, nonostante il coinvolgimento dei protagonisti originali, non hanno mai avuto lo stesso fascino delle prime stagioni dello show.

In Italia la serie debuttò nel 1994 su Canale 5.

Cast: Gillian Anderson, David Duchovny, Mitch Pileggi, Robert Patrick.

Friends

Andata in onda tra il 1994 ed il 2004 con all’attivo 10 stagioni Friends è la serie di cui non si è mai smesso di parlare, nemmeno a trent’anni dal suo debutto, LA sitcom per antonomasia quando si parla di questo genere. Sebbene oggi qualcuno protesti l’innegabile mancanza di diversità nello show, il fascino di Friends non è mai scemato, grazie soprattutto ad una scrittura acuta e divertente e ad un cast che ha dimostrato nel tempo di essere genuinamente legato da un’autentica amicizia. Il fatto poi che Netflix abbia acquisito i diritti della serie l’ha aiutata a guadagnarsi una nuova orda di fan. Negli anni lo show ha vinto una pletora di meritatissimi premi.

In Italia la serie debuttò nel 1997 su Rai 3.

Cast: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer.

E.R. – Medici in prima linea

Andata in onda tra il 1994 ed il 2009 con all’attivo 15 stagioni, la serie ha lanciato la carriera di George Clooney, il mito dei drammi ospedalieri e soprattutto resiste egregiamente alla prova del tempo. Lo show creato da Michael Crichton raccontava le storie dei medici che lavorano nel pronto soccorso dell’indaffaratissimo County General Hospital di Chicago nelle cui iconiche sale e corridoi sono passati protagonisti che tutt’ora, chi ha guardato religiosamente la serie in quegli anni, non dimentica.

E.R. ha ottenuto negli anni ben 123 nomination agli Emmy, aggiudicandosi 22 statuette, oltre a molti altri prestigiosi premi.

In Italia la serie debuttò nel 1996 su Rai 2.

Cast: Anthony Edwards, George Clooney, Julianna Margulies, Sherry Stringfield, Noah Wyle, Eriq La Salle.

Buffy l’ammazzavampiri

Andata in onda tra il 1997 ed il 2003 con all’attivo 7 stagioni, la serie con protagonista un’adolescente ammazzavampiri, creata da Joss Whedon, raccontava la storia di Buffy Summers, una ragazza come tante che, scelta dal destino, diventa una cacciatrice. Snobbato dagli Emmy, lo show è considerato tutt’oggi un’icona della cultura pop ed ha generato nel 1999 uno spinoff con protagonista Angel (David Boreanaz), il vampiro nonché primo amore impossibile di Buffy. Ancora oggi i fan discutono animatamente sulla rappresentazione della protagonista femminile della serie, sulle molte metafore dello show e su chi fosse il vero amore di Buffy: Angel o Spike.

E voi, a quale ship appartenete?

In Italia la serie debuttò nel 2000 su Italia 1.

Cast: Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Alyson Hannigan, Charisma Carpenter, James Marsters, David Boreanaz.

Sex and the City

Andata in onda tra il 1998 ed il 2004 con all’attivo 6 stagioni la serie raccontava le storie di 4 amiche nella New York degli anni Novanta. Lo show è sicuramente un precursore dei tempi nel modo in cui ha affrontato l’amicizia tra donne e temi come l’amore, le relazioni, il lavoro ed il sesso, tutto in una visione femminile, una cosa unica per quegli anni. Nonostante un fallito tentativo di prequel, 2 film ed un revival non particolarmente riuscito, il fascino della serie originale resta intatto.

In Italia la serie debuttò nel 2000 su TMC.

Cast: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon.

Streghe

Andata in onda tra il 1998 ed il 2006 con all’attivo 8 stagioni, la serie, che ha dato vita ad un reboot di scarso successo, raccontava la storia di 3 sorelle che scoprivano di far parte di una stirpe di streghe e si ritrovavano a combattere stregoni e potenti nemici con l’aiuto dei loro poteri e di un libro di incantesimi nascosto in soffitta. Lo show rimane uno dei grandi successi dell’allora WB ed ha aperto la strada al genere fantasy in TV. Come per Beverly Hills 90210, anche in questo caso, se siete interessati a notizie e chicche sulla serie, vi consigliamo di recuperare il podcast di Shannen Doherty, Let’s Be Clear nel quale l’attrice parla della serie.

In Italia la serie debuttò nel 1999 su Rai 2.

Cast: Holly Marie Combs, Alyssa Milano, Brian Krause, Rose McGowan.

The West Wing

Andata in onda tra il 1999 ed il 2006 con all’attivo 7 stagioni, nessuna serie TV è più riuscita a parlare di politica nello stesso modo in cui ha fatto lo show di Aaron Sorkin, che raccontava vicissitudini e difficoltà di un ruolo tanto difficile da ricoprire: quello di Presidente degli Stati Uniti d’America. La serie, con al centro il Presidente Josiah Bartlet, raccontava anche le storie del suo staff ed esaltava il valore umano nella politica di alto profilo (quasi come fosse fantascienza!).

Uno show capace di ispirare, che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero guardare.

In Italia la serie debuttò nel 2002 su Rete 4.

Cast: Martin Sheen, Rob Lowe, Allison Janney, John Spencer, Bradley Whitford, Dulé Hill, Richard Schiff.

I Soprano

Andata in onda tra il 1999 ed il 2007 con all’attivo 6 stagioni non si può parlare di storia della TV senza citare i Soprano. Lo show raccontava la storia di un boss mafioso che cerca l’aiuto di un terapista dopo essersi trovato in un momento di crisi, per poi evolversi in qualcosa di molto più intimo e personale. Il protagonista, Tony Soprano, era un uomo forte e intimidatorio, costretto a trovare l’equilibrio tra il ruolo di padre e quello di capo dell’organizzazione criminale che gli era stata affidata. Sebbene la serie sia forse un po’ stereotipata, il modo in cui racconta intimamente i suoi protagonisti è da considerarsi tutt’oggi un capolavoro. Negli anni I Soprano è stata inondata di premi, tra Golden Globe ed Emmy.

In Italia la serie debuttò nel 2001 su Canale 5.

Cast: James Gandolfini, Lorraine Bracco, Edie Falco, Michael Imperioli, Dominic Chianese, Steven Van Zandt, Tony Sirico, Robert Iler, Jamie-Lynn Sigler.

Law & Order – I due volti della giustizia (bonus)

Andata in onda tra il 1990 ed il 2010 con all’attivo 20 stagioni e con la produzione che ha ripreso poi nel 2022 ed è attualmente in corso con la 22^ stagione, Law & Order rappresenta l’inizio dell’impero di Dick Wolf, da cui sono nati poi Law & Order: Unità Speciale (1999), Law & Order: Criminal Intent (2001), Law & Order – Il verdetto (2005), Law & Order Criminal Intent: Parigi (2007), Law & Order: Division of Field Investigation (2007), Law & Order: UK (2009), Law & Order: LA (2010), Law & Order True Crime (2017) ed infine Law & Order: Organized Crime (2021), tutti prodotti episodici, con la soluzione del caso della settimana, che sempre più spesso si concedono dei crossover tra loro. È un genere di televisione che ogni anno viene data per spacciata, ed ogni anno puntualmente dimostra di non esserlo, in cui c’è un grande turnover di attori che ormai non disturba nemmeno troppo il suo affezionato pubblico.

In Italia la serie debuttò nel 1993 su Rai 2.

Cast: Jerry Orbach, Jesse L. Martin, Dennis Farina, Sam Waterston.

Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman (bonus)

Andata in onda tra il 1993 ed il 1997 con all’attivo 3 stagioni, Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman è l’antesignano dell’Arrowverse, uno dei primi show che riuscì a combinare un prodotto tratto dai fumetti, che strizzava l’occhio alla cultura pop, ed una serie romantica, che riuscì ad attratte un genere di pubblico non immediatamente associabile con quello dei lettori di fumetti. La serie raccontava infatti la storia d’amore tra Lois Lane e Clark Kent ed al tempo fu un discreto successo, perché riuscì a disegnare il mite Clark Kent, nonché leggendario Superman, sotto una luce più umana e meno perfetta, elevando al contempo il personaggio di Lois a sua pari.

In Italia la serie debuttò nel 1994 su Italia 7.

Cast: Teri Hatcher, Dean Cain, Lane Smith, Justin Whalin.

JAG – Avvocati in divisa (bonus)

Andata in onda tra il 1995 ed il 2005 con all’attivo 10 stagioni la serie rimarrà forse alla storia come una delle più frustranti della televisione. Ideato da Donald P. Bellisario, che assieme a Dick Wolf ha contribuito a fare la storia della TV, lo show raccontava la storia dei membri che componevano il Corpo della magistratura militare, ufficiali che si occupano di perseguire casi all’interno delle forze armate. Tra casi che venivano risolti di episodio in episodio, la serie si concentrava anche sulla storia personale dei protagonisti ed in particolare sulla travagliatissima storia d’amore tra il Comandante Harmon “Harm” Rabb Jr. ed il Maggiore dei Marine Sarah “Mac” MacKenzie, che nella 2^ stagione sostituì il sottotenente di vascello Caitlin “Kate” Pike. Una sorta di propaganda militare in stile legale e rosa.

In Italia la serie debuttò nel 1997 su Rai 2.

Cast: David James Elliott, Catherine Bell, Patrick Laborteaux, Karri Turner.

Will & Grace (bonus)

Andata in onda tra il 1998 ed il 2020 con all’attivo 11 stagioni è la tipica sitcom anni Novanta, ma potremmo citare anche Willy – il principe di Bel-Air (1990), che ha lanciato Will Smith, La Tata (1993) con protagonista la pasionaria Fran Drescher, oggi presidente del sindacato degli attori, il SAG-AFTRA, ed Ally McBeal (1997), con Calista Flockhart e Robert Downey Jr. (pre-arresto e pre-Avenger). Lo show, che ha avuto anche un revival nel 2017, che ha saggiamente cancellato lo sgangherato finale di serie del 2006, raccontava la storia di una coppia non tradizionale ed è stato capace di dare grande respiro anche ai personaggi secondari, nello specifico il buffo Jack e la teatrale Karen.

In Italia la serie debuttò nel 2001 su TELE+ Bianco.

Cast: Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally, Sean Hayes.