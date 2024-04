È passato ormai diverso tempo da che abbiamo visto per l’ultima volta sul piccolo schermo Kevin Costner nei panni di John Dutton alla guida di Yellowstone, la prima parte della 5^ ed ultima stagione della serie è infatti andata in onda negli Stati Uniti a novembre del 2022, mentre è sbarcata in Italia solo a marzo del 2023.

La cronistoria dello scontro Costner-Sheridan

Già prima che iniziasse lo storico sciopero degli autori, seguito poi da quello degli attori, Taylor Sheridan, co-creatore di Yellowstone, aveva annunciato di avere pronti i copioni per l’ultima parte della stagione, da cui Costner era stato opportunamente eliminato a causa della disputa nata proprio con lo sceneggiatore in seguito alle eccessive richieste che l’attore avrebbe avanzato, sia in termini economici che di permanenza sul set dello show, per poter continuare a concentrarsi sulle riprese di Horizon, l’epica saga western su cui ha puntato chiaramente molto.

Più avanti è stato rivelato come i rappresentanti di Costner avessero contattato la produzione di Yellowstone esprimendo il desiderio dell’attore di tornare sul set dello show per l’ultima parte della stagione e per dare al suo personaggio un degno commiato, una richiesta a cui Sheridan – così fu riportato – sarebbe volentieri andato incontro se non fosse stato per una telefonata tra i due, avvenuta a luglio dello scorso anno, nel corso della quale Costner avrebbe enunciato un lungo elenco di richieste che non sarebbero piaciute a Sheridan, tra cui la pretesa di approvare e potenzialmente porre il veto su ogni sceneggiatura, cosa che è stata ritenuta inaccettabile dall’autore.

A settembre del 2023, chiamato a deporre nell’udienza per il mantenimento dei figli, dopo il divorzio dalla moglie Christine Baumgartner, Kevin Costner aveva dichiarato di essere più che disposto a tornare sul set di Yellowstone, ma che l’offerta economica che gli era stata fatta era minore di quella delle stagioni precedenti, sottolineando come l’aver deciso di dividere l’ultima stagione dello show in due parti, avesse pesantemente interferito con i suoi piani per Horizon, progetto che è sempre stato prioritario per lui rispetto a Yellowstone, cosa di cui lo stesso Sheridan è sempre stato ben consapevole.

Nella medesima occasione, Costner aveva anche aggiunto che avrebbe dovuto probabilmente arrivare a far causa alla Paramount per ottenere il pagamento della 6^ stagione, che gli era garantito da contratto anche se non fosse stata girata.

Le ultime dichiarazioni

Alla data odierna, sebbene Yellowstone debba tornare sul piccolo schermo a novembre del 2024, così come annunciato dalla Paramount, grazie ad un aggiornamento fornito a Fox News dalla star del country Lainey Wilson, che appare nella serie, sappiamo che le riprese non sembrerebbero essere ancora cominciate.

Inoltre lo stesso Costner, che non ha intentato alcuna causa contro la Paramount nonostante le sue dichiarazioni, intervistato da Entertainment Tonight in occasione del CinemaCon di Las Vegas ha recentissimamente dichiarato:

“Mi piacerebbe essere in grado di farla [la stagione 5B] ma non siamo stati in grado di…” [Non conclude il pensiero]. Amavo fare quella serie. Ne ho girato 5 stagioni, pensavo ne avrei fatte 7, ma al momento siamo a cinque. Comunque si risolva la situazione – e spero che si risolva – hanno molte serie in corso. Forse la palla tornerà a me e se lo farà, e mi sentirò davvero a mio agio, mi piacerebbe tornare“.

Non ci è ovviamente dato di sapere perché vi sia quello che sembra un ritardo nell’inizio delle riprese dello show, considerato che Sheridan aveva pronti i copioni della stagione (senza Costner) da quasi un anno e nulla ci impedisce di sperare che l’autore abbia forse ripreso in mano i copioni per dare al patriarca dei Dutton un degno congedo ora il ramo di ulivo porto con le sue ultime dichiarazioni da Costner, sembra quantomeno suggerire come il discorso Yellowstone non sia del tutto chiuso per lui, nonostante sia impegnato con la promozione di Horizon che sarà presentato in anteprima al Festival Di Cannes. Il fatto che le riprese del terzo e quarto film della saga siano infatti sospese in attesa di finanziamenti, potrebbe aver aperto una finestra di disponibilità che permetterebbe a Costner di tornare sul set di Yellowstone, ovviamente con il benestare del Deus ex machina Taylor Sheridan.

Il resto del cast

Nel frattempo, il resto del cast, come preannunciato nuovamente da Puck News a febbraio di quest’anno, non sembrava passarsela meglio, considerato come la tensione tra Kelly Reilly, Cole Hauser e la Paramount sarebbe salita alle stelle quando i due attori avrebbero mosso richieste economiche definite esagerate per prendere parte al potenziale spinoff di Yellowstone, quello che dovrebbe essere guidato da Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer, altra notizia per cui non vi è alcuna conferma definitiva.

A tornare sull’argomento è stata di recente la stessa Reilly che, intervistata da Radio Times, ha dichiarato:

“Mi preoccupo solo di finire [la serie originale] con tutta l’attenzione, la passione e tutto l’amore che posso metterci… Sto preparandomi proprio per questo ora ed è la cosa su cui mi concentro di più. Cosa succederà dopo? Ne stiamo parlando. Ma non bisogna credere a tutto ciò che si legge, sono solo sciocchezze“.

