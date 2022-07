A League of Their Own: guarda il nuovo trailer della serie

Amazon ha condiviso un nuovo trailer della serie A League of Their Own, il progetto ispirato all’omonimo film di Penny Marshall che debutterà sugli schermi di Prime Video, con tutti gli otto episodi della prima stagione, il 12 agosto.

Al centro della storia c’è un’intera generazione di donne che sognano di giocare a baseball a livello professionistico. Lo show tratterà anche tematiche legate alla questione razziale e alla sessualità seguendo le storie di un nuovo gruppo di ragazze nel loro percorso sul campo, durante il campionato, e nelle loro vite private.

Con Abbi Jacobson nei panni di Carson, Chanté Adams nel ruolo di Max, D’Arcy Carden nei panni di Greta, Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance, Roberta Colindrez nei panni di Lupe, Nick Offerman nel ruolo di Dove, Saidah Arrika Ekulona nei panni di Toni, Kate Berlant nel ruolo di Shirley, Kendall Johnson nei panni di Gary, Kelly McCormack nel ruolo di Jess, Alex Désert nei panni di Edgar, Priscilla Delgado nel ruolo di Esti, Aaron Jennings nei panni di Guy, Molly Ephraim nel ruolo di Maybelle, Melanie Field nei panni di Jo e Dale Dickey nel ruolo di Beverly.

A League of Their Own è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television in collaborazione con Field Trip Productions. La serie è creata da Will Graham e Abbi Jacobson che rivestono anche il ruolo di executive producer. Anche Hailey Wierengo e Desta Tedros Reff di Field Trip ne sono executive producer. Jamie Babbit ha diretto l’episodio pilota ed è executive producer. La serie è basata sulla sceneggiatura cinematografica di Lowell Ganz e Babaloo Mandel e sulla storia di Kim Wilson e Kelly Candaele.

