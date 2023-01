Il 3 febbraio arriverà su Apple TV+ la serie Dear Edward, di cui è stato condiviso il trailer.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Ana Napolitano ed è stato prodotto da Jason Katims, che aveva già collaborato con Connie Britton in occasione di Friday Night Lights.

Nel video vengono introdotti i personaggi coinvolti negli eventi, segnati da una tragedia aerea che ha visto solo il dodicenne Edward sopravvivere.

Al centro della trama c’è il dodicenne Edward (Colin O’Brien), l’unico sopravvissuto a un incidente aereo in cui ha perso la vita tutta la sua famiglia. Mentre Edward e le persone coinvolte nell’evento drammatico cercano di dare senso alla propria vita, si formano delle inaspettate amicizie, storie d’amore e comunità.

Nel cast c’è anche Taylor Schilling, la star di Orange Is The New Black.

Katims è stato impegnato come sceneggiatore, produttore e showrunner della serie.

Che ne pensate del trailer della serie Dear Edward? Lasciate un commento!

Fonte: Apple TV+