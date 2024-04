Ufotable e Crunchyroll hanno pubblicato il trailer dei nuovi episodi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in arrivo a maggio.

Freschi dell’uscita cinematografica mondiale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri, Aniplex Inc. e Crunchyroll lanceranno in esclusiva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc a partire da domenica 12 maggio 2024. Nell’ambito della sua già annunciata lineup per la primavera 2024, Crunchyroll trasmetterà in simulcasting, in esclusiva, nuovi episodi ogni settimana in tutti i Paesi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è basato sulla serie manga di Koyoharu Gotoge pubblicata da SHUEISHA’s JUMP COMICS, che consta di 23 volumi e oltre 150 milioni di copie pubblicate. La produzione dell’animazione è di ufotable.

La storia ha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps per far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone. Nell’aprile 2019, la serie anime televisiva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha debuttato con Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, seguito dall’uscita del lungometraggio Mugen Train nell’ottobre 2020, dalle serie televisive Mugen Train Arc e Entertainment District Arc nell’ottobre 2021 e da Il villaggio dei forgiatori di katana Arc nell’aprile 2023.

Fonte: Comunicato Stampa