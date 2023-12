La Disney ha lanciato un nuovo trailer di un minuto di Echo, l’attesa miniserie che farà il suo debutto non più il 10 gennaio, ma un giorno prima, il 9 gennaio, su Disney+, con tutti e cinque gli episodi da cui è composta.

LEGGI – I primi commenti della stampa

Il trailer non nasconde l’estrema violenza della serie, che per questo motivo è indirizzata a un pubblico maturo, e mostra la protagonista Alaqua Cox in azione nei panni di Maya Lopez/Echo. Vediamo anche Vincent D’Onofrio come Wilson Fisk/Kingpin, ovviamente. Nel cast figurano anche Chaske Spencer come Henry, Tantoo Cardinal come Chula, Graham Greene come Skully, Cody Lightning come Cousin Biscuits, Charlie Cox come Daredevil, Devery Jacobs come Bonnie e Zahn McClarnon come William Lopez.

Ricordiamo che ECHO sarà la prima prima serie dei Marvel Studios ad avere un rating TV-MA, e cioè indirizzata a un pubblico maturo, e sarà anche la prima serie ad appartenere all’etichetta “antologica” Marvel Spotlight.

Trovate tutte le notizie su Echo nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios