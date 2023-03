Florida Man: il teaser trailer della miniserie con Edgar Ramirez

Edgar Ramirez è il protagonista della serie Florida Man, di cui Netflix ha condiviso il primo teaser trailer.

La miniserie ideata da Donald Todd (Ugly Betty) ha come protagonista un ex poliziotto in difficoltà (Ramirez), che è costretto a tornare in Florida, dove è cresciuto, per andare alla ricerca della fidanzata di un mafioso che è fuggita. Quello che sembrava un lavoro semplice e rapido, diventa poi un percorso che fa emergere segreti di famiglia tenuti a lungo nascosti e un sempre più futile tentativo di fare la cosa giusta in un posto in cui così tante cose sono sbagliate.

Nel cast delle sette puntate ci sono poi Otmara Marrero, Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider, e Lauren Buglioli.

Il debutto di Florida Man è previsto in streaming per il 13 aprile.

Fonte: Netflix