James May: il nostro agente in Italia, il trailer della serie di Prime Video

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer di James May: il nostro agente in Italia, la docu-serie in arrivo a luglio sulla piattaforma streaming.

Nel video, che potete vedere qui sopra, James May si muove tra le meraviglie italiane, tra persone cordiali e balli tipici. Il trailer si conclude annunciando che la serie sarà disponibile su Prime Video dal 15 luglio. Di seguito altri dettagli così come riportati nel Comunicato Stampa ufficiale:

Nel nuovo capitolo della serie di May per Prime Video ‘Il nostro agente in’, James porta il suo punto di vista davvero unico in Italia, attraversando in lungo e in largo uno dei suoi Paesi preferiti per esplorarne la storia, i paesaggi, le tradizioni e molto altro.

Dal capoluogo siciliano, Palermo, alle vette delle Dolomiti, James scoprirà la cultura, il cibo, il lavoro e anche un po’ di sport, il tutto sullo sfondo di alcuni dei più bei paesaggi del mondo.



Può un goffo uomo britannico di mezza età scoprire i segreti della dolce vita?

Guarderete James May: il nostro agente in Italia? fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa