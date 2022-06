Amazon Prime Video ha lanciato la terza stagione di The Boys tre settimane fa e ancora una volta la serie ha ottenuto ottime recensioni da parte del pubblico e della critica restando in vetta agli show più visti sulla piattaforma di streaming sin dal debutto. Questo fino a ieri, quando al suo secondo giorno di sfruttamento, L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty in lingua originale) ha preso il sopravvento rubando la corona alla serie dei record con Karl Urban. Il sorpasso è accaduto negli Stati Uniti, uno dei mercati più importanti. Per ora in Italia, la serie adolescenziale tratta dai romanzi di Jenny Han è ancora seconda ma è probabile che oggi la situazione possa ribaltarsi anche da noi.

Le prime cinque puntate della terza stagione di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Vi ricordiamo che L’estate nei tuoi occhi è stata già rinnovata per una seconda stagione, ancor prima che la serie facesse il suo debutto in tutto il mondo lo scorso venerdì.

La prima stagione è composta da sette puntate e le showrunner sono Jenny Han, che avrà l’incarico anche nella seconda, e Gabrielle Stanton.

Ecco che cosa aveva dichiarato Vernon Sanders di Amazon in occasione del rinnovo della serie:

Mentre i fan stanno attendendo il divertimento in spiaggia e le giovani storie d’amore nella prima stagione, siamo entusiasti nell’annunciare ancora più estate grazie alla seconda stagione della serie. Non vediamo l’ora che i nostri utenti di Prime Video ritornino a Cousins Beach con Jenny Han e i suoi personaggi mentre continuano il loro percorso per un’altra stagione.

Al centro della serie drammatica, che coinvolge più generazioni, c’è il triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli. Nelle puntate si darà poi spazio al rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e al potere duraturo delle forti amicizie femminili. Il progetto è un racconto di formazione sull’amore, sulle prime rotture e sulla magia di un’estate perfetta.

The Summer I Turned Pretty ha nel cast Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, e Minnie Mills, con Colin Ferguson e Tom Everett Scott.