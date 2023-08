Netflix ha pubblicato trailer e data per la stagione 3 di Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, che concluderà le avventure attorno al mondo di Po.

La stagione 3 della serie tornerà su Netflix a partire dal prossimo 7 settembre, con l’ultimo atto delle avventure di Po edei suoi nuovi compagni.

Di seguito la sinossi ufficiale di Kung Fu Panda: il cavaliere dragone pubblicata da Dreamworks Animation:

Quando una misteriosa coppia di donnole mette gli occhi su una collezione di quattro potenti armi, Po deve lasciare la sua casa per imbarcarsi in una ricerca di redenzione e giustizia girando il mondo al fianco di un cavaliere inglese senza fronzoli di nome Wandering Blade. Insieme, i due guerrieri diversi intraprendono un’avventura epica per trovare prima le armi magiche, salvare il mondo dalla distruzione, e potrebbero persino imparare una o due cose l’uno dall’altro lungo la strada.

Peter Hastings e Shaunt Nigoghossian saranno i produttori esecutivi, mentre Chris Amick e Ben Mekler saranno i co-produttori esecutivi.

