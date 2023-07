Paramount+ ha condiviso il trailer italiano della serie originale Operazione speciale: Lioness, che debutterà con due episodi domenica 23 luglio – oltre che in Italia – negli Stati Uniti e in tutti i mercati internazionali Paramount+ in esclusiva sul servizio.

Il thriller di spionaggio, ideato dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan, vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, il candidato all’Emmy Award Michael Kelly, il premio Oscar Morgan Freeman e la produttrice esecutiva e premio Oscar Nicole Kidman. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+.

Ecco il poster ufficiale dello show:

Operazione Speciale: Lioness, ispirato a un vero programma militare americano, segue la vita di Joe (Saldaña) mentre cerca di bilanciare la sua vita personale e professionale come punto di riferimento della CIA nella guerra al terrorismo. Il programma Lioness, supervisionato da Kaitlyn Meade (Kidman) e Donald Westfield (Kelly), arruola un’agguerrita Marine Raider di nome Cruz (De Oliveira) per operare sotto copertura insieme a Joe tra i potenti del terrorismo di Stato nel tentativo di sventare il prossimo 11 settembre.

La serie avrà come protagonisti Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier. La serie è prodotta da Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, Geyer Kosinski, Michael Malone e John Hillcoat.

Che ne pensate del trailer italiano di Operazione Speciale: Lioness? Seguirete la serie?

Fonte: Comunicato stampa Paramount+

