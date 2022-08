In attesa della stagione 7 di Outlander, che dovrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2023, sta per uscire la sesta stagione della serie in home video. In vista del lancio negli USA, previsto per il 30 settembre, Sony Pictures Television ha condiviso un estratto dai contenuti speciali, e cioè nientemeno che l’audizione sostenuta da Caitriona Balfe per ottenere la parte della protagonista Claire. “Balfe incarna, nella vita vera, molte delle caratteristiche che ha Claire,” sentiamo dire nel video. “È intelligente, forte, divertente, e tutti questi tratti si trasferiscono perfettamente sullo schermo quando interpreta Claire”.

Nell’audizione la vediamo provare una scena in cui si rivolge a un paziente nel bel mezzo della Guerra: come noto, la serie è basata sui romanzi di Diana Gabaldon e racconta la storia di un’infermiera in luna di miele nelle highlands Scozzesi, appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si ritrova trasportata nella Scozia del diciottesimo secolo.

Potete vedere il video qui sopra, intanto vi ricordiamo che da poco è stato annunciato lo sviluppo del prequel della serie.