Attenzione: l'articolo contiene spoiler

ha pubblicato un nuovodedicato aglidi. La serie non è ancora disponibile in Italia a differenza degli Stati Uniti da dove emergono notizie ed indiscrezioni, non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la visione.

Il video, che si intitola Under the Helmet (Sotto il casco), affronta tutti gli otto episodi dello show, quindi non guardatelo se non volete rischiare degli spoiler.

Il filmato, che potete vedere qui sopra, mostra tutti i passaggi per la creazione degli elementi in computer grafica nello show di James Gunn. Non solo Eagly, di cui vi avevamo già parlato in questa notizia, ma anche le butterfly o i pezzi più splatter della serie con protagonista John Cena.

Al momento non sappiamo ancora quando Peacemaker sarà disponibile nel nostro paese, vi aggiorneremo sulle nostre pagine, quando ci saranno novità a riguardo.

Cosa ne pensate degli effetti speciali di Peacemaker? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite sui nostri canali social.

Tutte le notizie sulla serie sono nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book