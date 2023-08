Netflix ha pubblicato il trailer della stagione 3 di Ragnarok, in arrivo sulla piattaforma streaming a fine agosto.

Il trailer, che potete vedere qui sopra, fa presagire una grande battaglia finale per Thor. La stagione sarà disponibile dal prossimo 24 agosto solo su Netflix.

Nel cast della serie David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas e Emma Bones. La serie è creata da Adam Price e prodotta da SAM productions. Sarà composta da sei episodi.

Lo show Ragnarok di Netflix viene descritto come un dramma adolescenziale che offre una nuova prospettiva sulla mitologia norrena. L’ambientazione è quella della fittizia cittadina di Edda, situata in Norvegia, e la storia parla dei suoi cittadini, che forse non sono quel che dicono di essere.

Cosa ne pensate del trailer della stagione 3 di Ragnarok? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube

I film e le serie imperdibili