Il 5 maggio ha debuttato sugli schermi di Apple TV+ la serie Silo e Rebecca Ferguson e Tim Robbins hanno parlato del progetto, di cui è stata condivisa anche una nuova featurette, che potete vedere nell’embed qui sopra.

L’attrice ha dichiarato:

Penso che per me, anche se può sembrare strano, si è trattato letteralmente di tutto un insieme di cose che mi ha attratta verso il progetto. Amo un mistero vecchio stile su un omicidio, amo indagare sul colpevole e poi c’è il fatto che sia un personaggio così fantastico che si sviluppa nel corso del tempo.

Rebecca ha aggiunto:

C’è questa introversa che deve diventare un’estroversa, una leader che non ha chiesto di esserlo in un ambiente così controllato e delineato, è semplicemente divertente. C’è stato così tanto con cui recitare. C’era così tanto da fare.

Ferguson, parlando del senso di isolamento e dell’angoscia legata alle possibili cospirazioni, ha aggiunto:

Penso ci sia molto in cui possiamo immedesimarci dopo la pandemia. Penso che sia una serie davvero buona. Non credo ci sia bisogno di tutto il trauma che abbiamo affrontato per poter essere messo al centro dell’attenzione e credo che quando Hugh Howey abbia scritto il libro, quell’uomo è talmente… Voglio chiedere molte domande filosofiche su come vediamo il mondo attraverso lo sguardo di uno schermo, perché lui è estremamente intelligente. E sì, è il motivo per cui la serie avrebbe funzionato anche cinque anni fa, perché ha delle domande che ci siamo posti per molti secoli. L’ambiente controllato, il potere, l’avarizia, e il motivo per cui è così buono.

Robbins ha invece parlato di come ha delineato il suo personaggio spiegando:

Devi iniziare con lo script. Il libro può offrire dei dettagli e delle informazioni, e la profondità del personaggio, ma può inoltre sviarti. Devi stare attento perché devi raccontare la storia presente nello script, e quindi abbiamo avuto delle conversazioni sul personaggio, ma a livello istintivo ho provato la sensazione che sapevo come interpretare Bernard. Sono sempre stato curioso nell’interpretare un personaggio come questo, qualcuno che è in una posizione di potere.

L’attore ha aggiunto:

Si occupa della tecnologia. In pratica se quello di cui si occupa smette di funzionare, l’intera società crolla, quindi è un peso tremendo sulle sue spalle. Sono sempre stato curioso degli effetti sugli esseri umani, su cosa il compromesso fa sulla personalità di qualcuno, e su come e quando si devono prendere delle decisioni per il bene della società, su quanto spesso stai compiendo dei compromessi con la tua integrità e con la tua morale.

Robbins ha poi sottolineato:

Non voglio rivelare spoiler, ma dirò che è sempre stato un piacere lavorare con Rebecca. Vorrei avere più scene con lei. E ho potuto lavorare molto con Common, è stato fantastico. Siamo diventati buoni amici. Tutti gli attori sono stati favolosi. E il mio mondo in Silo è in alto. Ci sono tanti personaggi sul fondo e sono convinto che abbiano avuto le migliori feste.

La serie è stata creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost (Band of Brothers – Fratelli al fronte, Justified – L’uomo della legge), che ne è anche showrunner. Il candidato all’Oscar Morten Tyldum (In difesa di Jacob, The Imitation Game) dirige i primi tre episodi, mentre la serie dramedy è interpretata da un cast corale guidato da Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible), che è anche produttrice esecutiva. Silo uscirà su Apple TV+ con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 30 giugno.

Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa profonda un miglio li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson interpreta l’ingegnere Juliette che cerca risposte sull’omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Il cast della serie comprende Common (The Chi), la candidata agli Emmy Harriet Walter (Succession), Chinaza Uche (Dickinson), Avi Nash (The Walking Dead), il vincitore del Critics Choice Award e del NAACP David Oyelowo (Selma), la candidata agli Emmy Rashida Jones (Parks and Recreation) e il premio Oscar Tim Robbins (Mystic River).

Silo è prodotta per Apple TV+ da AMC Studios e basata sui romanzi di Hugh Howey. La serie è prodotta da Graham Yost, Hugh Howey, Morten Tyldum e Rebecca Ferguson, insieme a Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon e Ingrid Escajeda.

Che ne pensate della featurette e delle dichiarazioni di Rebecca Ferguson e Tim Robbins su Silo?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Apple TV+, ComicBook