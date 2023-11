In occasione della Geeked Week, Netflix ha pubblicato una clip inedita della stagione 3 di Sonic Prime, in arrivo prossimamente.

Nella clip, che potete vedere qui sopra, con il potere del Prisma del Paradosso sotto il suo controllo, Nine capovolge il Prismaspazio. Tuttavia, il potere del Prisma è instabile quanto chi lo impugna e richiede l’energia intrappolata all’interno di Sonic per stabilizzarsi. Estrarre questa energia, tuttavia, significa che Sonic stesso potrebbe frantumarsi! All’inizio della battaglia finale per il destino del Prismaspazio e di Green Hill, Sonic sarà costretto a compiere l’estremo sacrificio per salvare i suoi amici e i suoi nemici!

Di seguito invece la sinossi ufficiale della serie animata.

Le avventure di Sonic the Hedgehog ingranano la quinta quando uno scontro con il dottor Eggman scatena un evento che fa letteralmente scoppiare l’universo. Sonic attraversa il Prisma-verso, scoprendo strani mondi e coinvolgendo nuovi amici in un’avventura davvero epica!

Vi ricordiamo infine che Sonic Prime sarà un prodotto animato esclusivo di Netflix e staccato dall’universo cinematografico di Paramount+, per il quale è in sviluppo una serie dedicata a Knuckles.

