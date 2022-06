Durante l’evento Netflix Geeked Week sono state mostrate due nuove clip tratte da Sonic Prime, con protagonisti Shadow e Big the Cat.

Nella prima clip, che potete vedere qui sopra, Shadow distrugge tutto ciò che gli capita a tiro, fino a quando si ferma a favore di telecamera.

Nella seconda clip invece, che potete vedere qui sotto, la corsa di Sonic si interrompe brevemente per salutare il suo amico Big the Cat, che sta andando a pescare.

La serie non ha ancora una data d’uscita ma vi ricordiamo infine che Sonic Prime sarà un prodotto animato esclusivo di Netflix e staccato dall’universo cinematografico di Paramount+, per il quale è in sviluppo una serie dedicata a Knuckles.

Cosa vi aspettate da shadow e Big the Cat in Sonic Prime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: YouTube, 2