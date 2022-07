Stranger Things 4: i MayTree pubblicano Master of Puppets in versione a cappella

Dopo Running Up That Hill di Kate Bush i MayTree hanno deciso di eseguire a cappella anche Master of Puppets, l’altra grande canzone della stagione 4 di Stranger Things

Per chi non conoscesse i MayTree, si tratta di cinque musicisti che ripropongono su Youtube molti pezzi a cappella. Non solo brani cantati come in questo caso, ma anche pezzi strumentali solo con l’utilizzo della voce. A questo indirizzo trovate il loro canale YouTube, in passato hanno già eseguito brani da Stranger Things, da Squid Game e da La Casa di Carta. Di recente hanno partecipato anche ad America’s Got Talent.

L’intera quarta stagione di Stranger Things è già disponibile su Netflix.

Fonte: YouTube