Il mondo di Stranger Things è al centro di un epico spot che ha unito Doritos e Lucha Libre e in cui appare Hijo del Santo.

Il video, che potete vedere qui sopra, mostra la leggenda messicana sul ring dell’Hawkins Coliseum, impegnata in uno scontro, che si ritrova alle prese con un Demogorgone che appare dal Sottosopra.

La folle battaglia prosegue con la creatura mentre lotta contro la presenza sovrannaturale e altri presenti nella struttura subiscono una tragica fine.

Il video prosegue in modo surreale coinvolgendo la Mariachi Band, riportando poi il Demogorgone nel Sottosopra, dove va anche El Santo dopo essere saltato in un portale.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Fonte: ComicBook