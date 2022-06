Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il Volume 1 delladiè ormai arrivato da più di una settimana su Netflix e la piattaforma ha condiviso il video di unamolto amata dai critici e dai fan con protagonista Max.

Non proseguite con la lettura se non avete ancora ultimato la visione e non volete anticipazioni!

Il quarto episodio di questa stagione si conclude con l’epica sequenza in cui Max, interpretata da Sadie Sink, si ritrova a lottare contro Vecna, il villain interpretato da Jamie Campbell Bower, che controlla la sua mente.

La giovane sta rischiando di perdere la vita come accaduto ad altri teenager, tra cui la cheerleader Chrissy, ma in suo aiuto arrivano gli amici che, grazie a Nancy e Robin, sfruttano la storia di Victor Creel per capire l’importanza della musica. Dustin e gli altri fanno così ascoltare a Max la sua canzone preferita, Running Up That Hill di Kate Bush, e la teenager trova la forza di sfuggire alla creatura.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

Che ne pensate? Vi è piaciuta la scena del Volume 1 di Stranger Things 4 con protagonista Max?

