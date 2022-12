The Bad Guy: la video recensione

Sono arrivati online gli ultimi episodi di The Bad Guy, la serie in sei episodi diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, disponibile in esclusiva su Prime Video dall’8 dicembre con i primi tre episodi e dal 15 dicembre con gli altri tre.

THE BAD GUY: LA TRAMA

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.