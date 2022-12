The Boys: un nuovo video dal dietro le quinte della stagione 3

The Boys

Prime Video ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte della stagione 3 di The Boys.

Nel video il cast ripercorre quanto visto negli episodi della stagione 3, soffermandosi in particolar modo su Patriota e su Butcher.

Tutto il video ripercorre i momenti più sanguinolenti dello show, invitando chi ancora non l’ha visto a recuperare gli episodi.

Le riprese della stagione 4 di The Boys sono al momento in corso in Canada.

Tutte le puntate di The Boys sono disponibili su Prime Video.

Cosa ne pensate di questo video dietro le quinte della stagione 3 di The Boys? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: YouTube