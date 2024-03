Prime Video ha pubblicato il trailer finale della stagione 2 di Them: The Scare, in arrivo a fine aprile sulla piattaforma.

La serie di successo del 2021 tornerà il prossimo 25 aprile con otto nuovi terrificanti episodi.

Nel cast ci saranno Deborah Ayorinde, Luke James, Pam Grier, Joshua J. Williams (Cloak & Dagger, Mudbound), Jeremy Bobb (The Continental, God’s Country), Wayne Knight (Seinfeld, Narcos), Carlito Olivero (This Is Me… Now, Escape Room: Tournament of Champions), Charles Brice (Homeland, The Blacklist, Watchmen), e Iman Shumpert (The Chi).

La serie è una co-produzione tra Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

