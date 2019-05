Come noto, allac’era presente, come da prassi, anche LEGO, in un’edizione che ha segnato una ricorrenza molto particolare: i 20 anni della linea, inaugurata ai tempi dell’arrivo nei cinema di

Lo stand della multinazionale danese del mattoncino era una vera e propria celebrazione del proficuo legame che da, due decadi, la lega alla saga targata Lucasfilm, fra diorami di cospicue dimensioni e l’esposizione di set che, in ordine cronologico, ripercorrono questa “storia d’amore”.

Potete trovare maggiori informazioni nell’articolo che abbiamo realizzato a margine della nostra visita al booth dell’azienda.

Nella parte superiore di questa pagina potete trovare il video in timelapse con il montaggio di uno dei set messi in commercio dalla LEGO per il ventennale, ovvero lo Sguscio di Anakin – Edizione 20° Anniversario.

A seguire trovate invece tutti i dettagli del prodotto!

Celebra 20 anni di set LEGO® Star Wars™ con lo Sguscio di Anakin 75258. Questa reinterpretazione del modello originale 7131, lanciato nel 1999, è dotato di grandi motori, flap estensibili, spazio nella cabina di pilotaggio per la minifigure di Anakin e una maniglia che consente ai bambini di ricreare le gare di Star Wars: La minaccia fantasma, nel loro soggiorno. Questo fantastico giocattolo costruibile include anche una minifigure di Padmé Amidala e una minifigure di Luke Skywalker e un espositore con logo del 20° anniversario per celebrare questa pietra miliare nella storia di LEGO Star Wars.