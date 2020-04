La Sony Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette che ci porta nel dietro le quinte di, il cinecomic conda poco disponibile al noleggio digitale anche in Italia (qui potete leggere la nostra recensione del film ).

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Il film, diretto da David S. F. Wilson è stato prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce.

Basato sull’omonimo fumetto campione di vendite, Vin Diesel, nel ruolo di Ray Garrison, interpreta un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

