Il 19 febbraio arriverà su Amazon Prime Video, nuovo film con protagonisti(L’amore bugiardo),(Il trono di spade),(Baby Driver) e(Parenti, amici e tanti guai, Edward mani di forbice).

Potete vedere il trailer (in lingua originale) nella parte superiore della pagina. Qua sotto trovate il comunicato con tutte le informazioni sul progetto insieme al poster:

I CARE A LOT, ACCLAMATO AL TORONTO FILM FESTIVAL,

IN ARRIVO DIRETTAMENTE SU AMAZON PRIME VIDEO

Nel cast Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González e l’icona del cinema Dianne Wiest

Questo straordinario dark comic thriller sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 19 febbraio in Italia, Australia, Regno Unito, Canada, Irlanda e Nuova Zelanda.

Sydney, Australia, 14 gennaio 2021 – Acclamato dalla critica al debutto al Toronto Film Festival 2020, l’atteso dark comic thriller I Care a Lot, con Rosamund Pike (Gone Girl), Peter Dinklage (Game of Thrones), Eiza González (Baby Driver) e Dianne Wiest (Parenti, amici e tanti guai, Edward mani di forbice), in Italia sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 19 febbraio. Il film è una produzione Black Bear Pictures, scritto e diretto da J Blakeson (The Disappearance of Alice Creed). STXinternational ha acquisito i diritti internazionali sul film, come parte di un accordo di licenza in esclusiva con la Black Bear.

I Care a Lot ha raggiunto su Rotten Tomatoes un rating del 93% e si è guadagnato l’attenzione della critica a partire dal suo debutto al Toronto Film Festival 2020, dove Variety lo ha definito un ‘thriller elegantemente inquietante’. “I Care a Lot è un’eccellente aggiunta al vasto catalogo di ottimi film di Amazon Prime Video, come Borat: seguito di film cinema, disponibili direttamente e in esclusiva per i clienti Prime” ha detto Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Acquisition, Prime Video. “Le performance di alto livello di Rosamund Pike, Peter Dinklage e Dianne Wiest porteranno il pubblico di Amazon Prime Video in un divertente viaggio fatto di giochi di potere, vendetta e inganno”

Armata di una spietata sicurezza di sé, Marla Grayson (la nominata al premio Oscar® Rosamund Pike) è una tutrice legale di professione affidata dal tribunale a decine di anziani. Tramite metodi loschi ma legali, truffa astutamente i suoi assistiti sottraendo loro i risparmi. È un metodo ormai ben rodato che, insieme alla sua partner d’affari e amante Fran (Eiza González), Marla utilizza con un’efficenza brutale sulla sua ultima preda, Jennifer Peterson (la due volte premio Oscar® Dianne Wiest), una pensionata benestante senza eredi o famiglia. Ma quando le due scoprono che Jennifer ha un segreto altrettanto losco e alcune connessioni con uno sfuggente gangster (Il vincitore del Golden Globe Peter Dinklage), Marla è costretta ad alzare la posta in gioco, in una partita a cui possono partecipare solo i predatori, e in cui la sfida non sarà affatto leale.

I Care a Lot si aggiunge a migliaia di serie TV e film disponibili nel catalogo Prime Video, inclusi film come Borat: seguito di film cinema, The Vast of the Night, serie come The Boys, Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, oltre che Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, Homecoming, Hanna, Good Omens, Carnival Row, e gli Amazon Original italiani come FERRO e Celebrity Hunted, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Amazon Prime.

I Care A Lot sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in Italia, Australia, Regno Unito, Canada, Irlanda e Nuova Zelanda dal 19 febbraio.

