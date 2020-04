Da oggi al 19 aprile Sky Cinema Collection diventa # SkyCinemaDreamWorks con i migliori film del grande studio d’animazione disponibili al canale 303 e anche on demand sulla piattaforma e su Now Tv: da Dragon Trainer a Shrek passando per classici come Z la Formica. Tutte le informazioni e, giorno dopo giorno, tutti i nostri speciali, in questa pagina

Iniziamo il nostro viaggio con Francesco Alò: oggi tocca a un classico, Il Principe d’Egitto, di Brenda Chapman, Steve Hickner e Simon Wells, uscito nel 1998. Non perdete l’occasione di rivederlo!

Tutte le informazioni e, giorno dopo giorno, tutti i nostri speciali nella nostra pagina dedicata.

IL PRINCIPE D’EGITTO (1998) – SPECIALE: IL PODCAST