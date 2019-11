Tra film programmati fino al 2023 e serie su Disney+, non ci sono notizie certe sul futuro di Hulk nell’Universo cinematografico Marvel e neanchein persona sembra saperne.

In occasione di un’ospitata da Stephen Colbert, l’attore ha ammesso di non conoscere i dettagli sul futuro del personaggio, ma ha comunque ricevuto da Kevin Feige un invito a discuterne:

Non lo so. So però che ho consegnato il Blockbuster Award a Kevin Feige agli Hollywood Film Awards qualche giorno fa. Lui mi ha detto: “Ehi, credi che ci sia altro da raccontare?” e io ho risposto: “Probabilmente ho qualche idea per delle possibili storie” e lui: “Forse dobbiamo fissare un incontro e fare due chiacchiere”.