Oggi tocca alla scena che avrebbe dovuto presentare il Barone Zemo in Captain America: Civil War, che potete trovare qui in alto.

L’altra è la sequenza alternativa della morte di Odino in versione integrale. Nelle intenzioni iniziali, infatti, il re di Asgard avrebbe dovuto perire per mano di Hela in un vicolo di New York.

Você tirou tudo de mim 🗣️ Na segunda parte, Hela aparece e confronta seu pai. Logo depois Hela mata Odin e destrói a Mjölnir.pic.twitter.com/4KH8ssg3Ge — Marvel News (@BRMarvelNews) February 4, 2020

Per fare un confronto con la versione del film arrivata al cinema, ecco due clip. Qualche anno fa Waititi aveva parlato della decisione di rigirare la sequenza ammettendo:

Avevamo girato quelle scene sul set che stavamo usando per New York. Il nostro obiettivo per Thor era farlo arrivare sulla Terra, incontrare Doctor Strange e Odino. Ma ci è sembrato fin troppo “comodo” che il padre degli Dei fosse proprio dietro l’angolo. E poi, tutte le scene fino a quel punto erano così veloci, il ritmo un po’ eccessivo, e noi avevamo bisogno di un posto tranquillo per goderci i momenti con quei personaggi. Per le scene con Odino che dispensa lezioni di saggezza non volevamo sentire quegli stupidi taxi gialli sullo sfondo.

Su Reddit, infine, trovate una sequenza tagliata con Captain Marvel che fa i conti con la vera forma della Suprema Intelligenza

