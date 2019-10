Sul sito ufficiale dedicato a My Hero Academia the Movie – Heroes: Rising –, secondo lungometraggio animato del franchise creato da Kohei Horikoshi, è stato pubblicato un nuovo trailer, grazie al quale è possibile ascoltare un’anteprima della canzone principale della colonna sonora, Higher Ground, interpretata dalla band nipponica sumika.

Oltre al video, sono state pubblicate una nuova locandina e un’immagine di due nuovi personaggi, Mahoro e Katsuma – doppiati rispettivamente da Tomoyo Kurosawa e Yuka Terasaki – che avranno un ruolo chiave nella trama. I due sono parenti di Midoriya e abitano a Nabu Island, dove si svolge la vicenda.

Il lungometraggio animato, prodotto dallo studio Bones, esordirà nei cinema giapponesi il prossimo 20 dicembre ed è diretto da Kenji Nagasaki su sceneggiatura di Yousuke Kuroda. Yoshihiko Umakoshi è al design dei personaggi, mentre Yuuki Hayashi alla composizione delle musiche.

Nei giorni scorsi è stato annunciato che coloro che si recheranno al cinema per vedere il film riceveranno in omaggio uno speciale volumetto intitolato My Hero Academia Vol. R Rising, contenente un one-shot scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, un’intervista a quest’ultimo e vari sketch originali e illustrazioni del design dei personaggi.

In una recente intervista, Horikoshi ha affermato che probabilmente My Hero Academia the Movie – Heroes: Rising sarà l’ultimo film del franchise, dal momento che tante delle idee che sono state utilizzate per la trama sono state originariamente partorite per il finale del manga. L’autore ha inoltre dichiarato che il film sarà un “Plus Ultra” rispetto al precedente.

Il primo capitolo, My Hero Academia: Two Heroes, è uscito nei cinema giapponesi il 18 agosto dello scorso anno ed è arrivato anche in Italia a marzo 2019.

Il fumetto originale viene serializzato dal 2014 sulle pagine della rivista nipponica Weekly Shonen Jump, edita da Shueisha, e ha ispirato una serie anime per la Televisione, di cui ha esordito la quarta stagione lo scorso 12 ottobre.

In questi giorni è stato annunciato che dal manga verrà tratto anche un secondo spettacolo teatrale, My Hero Academia: The “Ultra” Stage: Honmono no Hero (“Un vero eroe”), il quale verrà messo in scena a Tokyo e a Osaka a partire dalla primavera 2020.

Il fumetto è edito in Italia da Star Comics, mentre l’anime è disponibile sul sito di streaming VVVVID.

Fonte: Anime News Network