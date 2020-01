Con il lancio di Disney+ è arrivata la conferma che anziché alterare film o sequenze considerate controverse, la major ha scelto di inserire un messaggio all’inizio di progetti come: “Questo programma viene presentato come è stato originariamente creato. Potrebbe contenere rappresentazioni culturali retrograde“.

La verità dei fatti, come scovato da Gizmodo, è però che dal film del 1942 diretto da Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske e Bill Roberts manca la sequenza in cui Pippo fuma. È presente, invece, quella in cui a fumare un grosso sigaro è il pappagallo brasiliano di nome Jose Carioca.

Come sottolineato da Imdb, la sequenza era già stata rimossa per la prima edizione in DVD del mediometraggio per poi essere reinserita per “motivi storici” nella versione Blu-Ray, nella raccolta “I Classici Disney” arrivata in seguito e come bonus nel DVD di Walt & El Grupo (2008).

Trovate il video confronto con la versione originale di Saludos Amigos e quella di Disney+ qui in alto.

Per il momento il colosso non ha commentato la notizia.

Saludos Amigos è un film d’animazione collettivo prodotto dalla The Walt Disney Company e distribuito dalla RKO Radio Pictures; è ambientato in America Latina ed è composto da 4 segmenti diversi in cui compaiono Paperino e Pippo. Fu di ispirazione per un altro film sull’America Latina, I tre caballeros, arrivato in Italia nel 1949.