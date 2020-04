Sky Cinema Collection è diventato Sky Cinema DreamWorks : fino al 19 aprile al canale 303, e anche on demand sulla piattaforma e su Now Tv, trovate i migliori film dello studio d’animazione, come l’intera saga di Shrek! Tutte le informazioni e, giorno dopo giorno, tutti i nostri speciali, in questa pagina

Il nostro viaggio nei film di Shrek con Francesco Alò continua: oggi parliamo del quarto e ultimo film principali della saga, intitolato Shrek e vissero felici e contenti. Diretto da Mike Mitchell, è uscito nel 2010. Non perdete l’occasione di rivederlo!

SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI (2010) – SPECIALE: IL PODCAST

https://soundcloud.com/badnetwork/cinema-shrek-e-vissero-felici-e-contenti-speciale