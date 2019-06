Audi ha diffuso un nuovo, lungo spot realizzato in comarketing con i Marvel Studios per il lancio di Spider-Man: Far From Home.

Nel video, che è un vero e proprio cortometraggio slegato dal film, Peter Parker (Tom Holland) e Ned Leeds (Jacob Batalon) arrivano alla fiera di scienze della loro scuola e si rendono conto di aver realizzato un progetto un po’ sotto la media. A quel punto Peter chiede un favore all’Agente Thomas per avere accesso al “miglior motore elettrico di sempre. In cambio farò un salto alla festa di compleanno di tuo figlio!”

Si tratta ovviamente di un veicolo elettrico sportivo della nota azienda automobilistica, che lascia sbigottiti i professori. Tuttavia i ragazzi arrivano al secondo posto: il primo premio è andato a un reattore arc alimentato a patate!

Potete vedere il divertente video qui sopra, è disponibile in versione sottotitolata.

CORRELATO CON SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.