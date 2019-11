Tutti ricordiamo la resa dei conti avvenuta trae l’Avvoltoio in. In quel contesto Spidey per mettere un bastone tra le ruote al villain aveva dirottato un aereo pieno di tecnologia Stark facendolo schiantare su Coney Island (in parte). Ebbene dopo anni di chiusura dovuti a questo disastro il quartiere di Coney Island ha riaperto i battenti, e il Daily Bugle non poteva farsi sfuggire l’occasione di gettare fango sull’arrampicamuri realizzando un servizio apposito

Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

Tutte le informazioni su Spider-Man Far From Home

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts è uscita il 2 luglio 2019, in Italia è arrivata il 10 luglio.