Per promuovere l’uscita in home video di, la Sony continua a proporre materiali attraverso il sito virale del Daily Bugle di cui abbiamo già avuto modo di parlarvi

Nella parte alta di questa pagina trovate il video dell’attacco al Tower Bridge di Londra girato, durante la fuga, da Flash Thompson (Tony Revolori). Nel pubblicare il contenuto, il sito di J. Jonah Jameson sottolinea che l’unico ad aver combattuto strenuamente ed eroicamente contro l’elementale è stato… il grande Mysterio!

D’altronde la testata non ha mai nascosto una certa diffidenza nei confronti di Spider-Man tato da rivelare pubblicamente l’identità del supereroe etichettato come “diabolico psicopatico” dal personaggio nuovamente interpretato da J.K Simmons.

Nel film tornano Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori; accanto a loro Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo.

I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.