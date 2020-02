Si terrà sabato l’edizione 2020 dei Film Independent Spirit Awards: la sera prima degli Academy Awards, i seimila membri dell’associazione voteranno i migliori film indipendenti dell’anno, e cioè quelli prodotti negli Stati Uniti con un budget inferiore ai 22.5 milioni di dollari. A dominare questa 35esima edizione con il maggior numero di nomination sono The Lighthouse di Robert Eggers e Diamanti Grezzi dei fratelli Safdie.

E per promuovere la cerimonia di quest’anno, IFC ha diffuso due esilaranti promo in cui Aubrey Plaza (che tornerà alla conduzione), munita di baffoni alla Robert Pattinson, recita con Bill Murray in una parodia di The Lighthouse. Il primo spot è disponibile qui sopra, mentre il secondo, in cui i dialoghi contengono solo il verso “Ay!”, è disponibile qui sotto:

Ricordiamo che tra gli altri film candidati quest’anno vi sono anche Give me Liberty e Honey Boy con quattro nomination, e Clemency, Le Ragazze di Wall Street – Hustlers e The Last Black Man in San Francisco, Luce e The Third Wife con tre ciascuna.

Trovate tutte le nomination in questa pagina.