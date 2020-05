è, come noto, alquanto impegnato.

Fra i lavori di cesello alla sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, la post-produzione di Next Goal Wins, l’annuncio del film di Star Wars che dirigerà (e scriverà insieme a Krysty Wilson-Cairns) e i due progetti animati basati sulle opere di Roald Dahl che curerà per Netflix, l’agenda del fresco Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit è alquanto fitta.

Restando in tema Roald Dahl, Taika Waititi ha annunciato, nelle ore scorse, la partenza del progetto “Taika and friends” una web serie da dieci appuntamenti in cui il filmmaker e altri suoi amici (o meglio, come specifica ironicamente lui stesso, delle celebrità) leggeranno i vari capitoli di James e la Pesca Gigante, romanzo di Dahl pubblicato nel 1961.

Insieme a Taika Waititi si avvicenderà una pletora decisamente corposa di celebrità del mondo dello spettacolo: Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Meryl Streep, Tessa Thompson, Cara Delevingne, Beanie Feldstein, Olivia Wilde, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Eddie Redmayne, Kumail Nanjiani, Ruth Wilson, Lupita Nyong’o, Josh Gad, Liam Hemsworth, Nick Kroll, Billy Porter e i giovani interpreti di Jojo Rabbit Roman Griffin Davis e Archie Yates.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare il promo di lancio dell’iniziativa atta alla raccolta di fondi destinati a “Partners in Health” organizzazione in prima linea nella lotta al nuovo Coronavirus nelle parti più disagiate e vulnerabili del mondo.

Qua sotto trovate i primi due episodi in cui, insieme a Taika Waititi, possiamo vedere (e ascoltare) Nick Kroll, Liam & Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch e Meryl Streep.

Nel 1996, James e la Pesca Gigante è arrivato sul grande schermo con l’omonimo film in stop-motion diretto da Henry Selick e prodotto dalla Disney.

Questa la sinossi del romanzo:

James è torturato dalle perfide zie Spugna e Stecco, ma ecco che un vecchietto gli promette una vita meravigliosa se si berrà una caraffa con certi magici cosini verdi dentro. Cose favolose, incredibili capiteranno invece al posto suo a chiunque essi incontreranno, nel caso lui li perdesse. Così purtroppo avviene. E i cosini incontrano una Pesca, una Coccinella, un Lombrico, una Cavalletta, un Millepiedi, un Baco da Seta, una Lucciola, un Ragno, e cose meravigliose accadono, eccome, ci pensa la Pesca Gigante. Se per prima cosa spiaccicasse zia Spugna e zia Stecco? E poi, e poi…

