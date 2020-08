Come sapete mercoledì 26 agosto si è tenuta ad Arcadia Cinema di Melzo (con cui abbiamo una media partnership), nella gigantesca Sala Energia, la proiezione-evento diin pellicola 70mm.

Noi di BadTaste.it abbiamo introdotto l’evento, lasciando poi la parola agli spettatori, a fine proiezione, per parlarci del film (senza spoiler!) e raccontare com’è stato il ritorno al cinema.

Qui sopra potete quindi vedere il video, realizzato da Marco Ciarallo, mentre vi invitiamo a dirci cosa ne pensate del blockbuster di Christopher Nolan nei commenti qui sotto!

Lunedì vi proporremo anche la videorecensione.

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.