Amazon ha diffuso oggi l’inquietante trailer di, la rassegna di otto film horror i primi quattro dei quali arriveranno su Prime Video a ottobre nel corso di due settimane.

Nel promo, che dura poco più di un minuto, vediamo immagini dei quattro film: “Black Box”, “Evil Eye”, “The Lie”, e “Nocturne”, e le premesse sembrano decisamente da brividi.

Queste le trame dei film:

BLACK BOX – Diretto da Emmanuel Osei-Koffour Jr., qui al suo esordio, e scritto dal regista e da Stephen Herman, vede come protagonisti Mamoudou Athie (“Jurassic World 3”), Phylicia Rashad (“Creed”), Amanda Christine (“Colony”), Tosin Morohunfola (“The Chi”), Charmaine Bingwa (“Trees of Peace”), e Troy James (“The Flash”). Il film è incentrato su un padre single che, dopo aver perso moglie e memoria durante un incidente stradale, si sottopone a un doloroso processo sperimentale e arriva a chiedersi chi è realmente. – USCITA: 6 OTTOBRE

THE LIE – Scritto e diretto da Veena Sud (“The Killing”), ha per protagonisti Mireille Enos (“The Killing”), Peter Sarsgaard (“An Education”), e Joey King (“The Act”). Il film segue il tentativo di due genitori di nascondere l’omicidio perpetrato dalla loro figlia teenager, conducendoli in una rete di bugie e raggiri. – USCITA: 6 OTTOBRE

EVIL EYE – Basato sulla produzione Audible Original della drammaturga Madhuri Shekar, è prodotta a livello esecutivo da Priyanka Chopra Jonas. Diretto da Elan Dassani e Rajeev Dassani (“A Day’s Work”), il film ha per protagonisti Sarita Choudhury (“Lady in the Water”), Sunita Mani (“GLOW”), Omar Maskati (“Unbelievable”), e Bernard White (“Silicon Valley”) e segue una storia d’amore apparentemente perfetta che diventa un incubo quando una madre si convince che il nuovo fidanzato della figlia ha un collegamento oscuro con il suo passato. – USCITA: 13 OTTOBRE

NOCTURNE – Scritto e diretto da Zu Quirke, qui al suo esordio, ha per protagonisti Sydney Sweeney (“Euphoria”), Madison Iseman (“Annabelle Comes Home”), Jacques Colimon (“The Society”) e Ivan Shaw (“Insecure”). Il film è ambientato in un’elitaria accademia d’arte, dove una timida studentessa di musica inizia a mettere in ombra la sua gemella più dotata e socievole quando scopre un misterioso quaderno appartenuto a una compagna di classe deceduta di recente. – USCITA: 13 OTTOBRE

Guarda le prime immagini dei film.