Spider-Man: Homecoming, cosa ne pensate?

Quando la Sony ha annunciato di essere al lavoro su un secondo reboot di, i fan in tutto il mondo da un lato hanno tirato un sospiro di sollievo per il coinvolgimento dei Marvel Studios, dall’altro hanno sottolineato la scarsa originalità di Hollywood.

Ora il film è uscito in sala in tutto il mondo, conquistando il box-office e convincendo anche la critica. Noi vi abbiamo detto cosa ne pensiamo sia nella recensione che nella videorecensione, ma ora tocca a voi.

Avete visto il film? Lo avete visto in 2D, 3D o IMAX 3D? Vi è piaciuto? Lo preferite alle precedenti iterazioni? E come trovate Tom Holland nei panni di Peter Parker?

Potete dirci le vostre impressioni votando il sondaggio sottostante e commentando l’articolo: attenzione perchè la discussione è SPOILER!

A dirigere Spider-Man: Homecoming, in uscita in IMAX e in 3D il 7 luglio 2017, c’è Jon Watts. La sceneggiatura è opera di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. Le riprese sono partite il 20 giugno 2016 ad Atlanta, in Georgia.