tempo di lettura 3'

Come riportato dall’edizione americana dell’ Huffington Post – e come già segnalato da Deadline negli ultimi giorni – sui social network c’è chi starebbe rivendicando la responsabilità di un drastico abbassamento dell’audience score di Rotten Tomatoes relativo a

Contattato dal giornale, il gestore della pagina Facebook “Down With Disney’s Treatment of Franchises and its Fanboys” – che rivendica l’hackeraggio – ha immediatamente spiegato di essere infuriato con i produttori del film, innanzitutto per aver introdotto un numero maggiore di personaggi femminili rispetto al passato.

Secondo l’utente – che si rispecchia nel movimento Alt-Right [gruppo non strutturato di destra nazionalista che promuove idee alternative a quelle dei conservatori] – Poe Dameron sarebbe vittima – nel film – di un’ideologia contraria al “mansplaining”. Il termine [creato dalla giornalista Rebecca Solnit nel 2008] indica un atteggiamento arrogante e paternalistico adottato da alcuni uomini nello spiegare qualcosa di ovvio a una donna, dando per scontato che l’interlocutrice non sappia nulla di un determinato argomento. In merito a Gli Ultimi Jedi, l’utente si è scagliato contro quello che, a suo dire, sarebbe un “programma ideologico femminista”:

Riguardo alle donne nel ruolo di eroine: non avete visto cosa è successo con Ghostbusters? Sono stufo di vedere gli uomini rappresentati come degli idioti. C’è stato un tempo nel quale eravamo noi uomini a dominare la società e vorrei che quei tempi facessero ritorno. È per questo che ho votato per Donald Trump.

Tecnicamente parlando, l’utente ha dichiarato di aver appositamente creato dei bot affinché un gran numero di recensioni negative su Rotten Tomatoes abbassassero il voto del pubblico de Gli Ultimi Jedi.



L’Huffington Post, tuttavia, ha notato che il presunto stratagemma tecnico non avrebbe funzionato a dovere: varie recensioni negative confezionate per Gli Ultimi Jedi sarebbero infatti finite sulla pagina di The Shape of Water. Negli ultimi giorni, difatti, varie lamentele su Star Wars hanno animato proprio la sezione dedicata al film di Guillermo del Toro, con tutti i problemi relativi agli inevitabili spoiler sul film di Rian Johnson.

La faccenda, è bene specificarlo, è inevitabilmente più complessa di quanto si possa descrivere in poche righe e va presa cum grano salis: quando si parla di voti squisitamente numerici, è spesso difficile capire come e quanto risultino alterati i giudizi del pubblico su portali che – potenzialmente – permettono a chiunque di intervenire anche da account multipli. Ed è altrettanto difficile capire se eventuali ammissioni in merito alla manomissione di un indice di gradimento – ad esempio tramite l’utilizzo di bot – possano essere considerate effettive rivendicazioni o semplici dichiarazioni di chi cerca attenzione o visibilità. In merito alle presunte manomissioni dell’audience score di Star Wars, l’Huffington Post pubblica inoltre la screenshot di una conversazione con l’utente in questione:

A prescindere dal film, è chiaro che eventuali manomissioni dei giudizi su questo o su quel portale nulla hanno a che vedere con gli utenti che invece hanno fornito e continuano a postare – in qualità di esseri umani e non di bot – pareri negativi sulla base del proprio rispettabilissimo punto di vista.

Nel consultare eventuali indici di gradimento – positivi o negativi che siano – è sempre bene documentarsi sulle loro modalità di elaborazione e, spesso, è consigliabile prendere in considerazione più di un indicatore [qui maggiori dettagli]. Fermo restando, naturalmente, che nessun numero o percentuale elaborata da altri può garantire la certezza che un prodotto incontrerà i nostri gusti o risponderà alle nostre aspettative.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast tornano Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, è uscito il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

Fonte: HP