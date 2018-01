tempo di lettura 2'

Da quandoè uscito nelle sale in molti si sono avvicinati all’idea di vedere Kylo Ren e Rey come una vera e propria coppia, tanto che la rete è stata invasa da innumerevoli meme o fan art dedicati ai due personaggi.

Ma cosa ne penserà Luke Skywalker della questione “Reylo”? Mark Hamill, sempre molto attivo sui social, ha scherzato con i fan su Twitter riguardo la fantomatica coppia quando gli è stato chiesto un parere sull’argomento:

Did I really not know what Reylo is… or did I just want everyone to send me countless pictures of Adam Driver with his shirt off? 😜 #YouDecide

— @HamillHimself (@HamillHimself) 24 gennaio 2018