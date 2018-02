tempo di lettura 1'

La settimana delle votazioni degli Oscar sta per iniziare, e la cerimonia si avvicina sempre di più.

Ecco quindi che sono stati diffusi i primi nomi dei presentatori che consegneranno i premi durante la 90esima edizione degli Academy Awards: tra di essi vi sono anche vincitori e nominati degli anni passati.

Ecco la lista:

Mahershala Ali

Chadwick Boseman

Viola Davis

Laura Dern

Jennifer Garner

Greta Gerwig

Tiffany Haddish

Tom Holland

Kumail Nanjiani

Margot Robbie

Emma Stone

Daniela Vega

Ricordiamo che Ali e la Davis hanno vinto l’Oscar l’anno scorso rispettivamente come attore non protagonista per Moonlight e attrice non protagonista per Barriere, mentre Emma Stone ha vinto come migliore attrice per La La Land.

Gerwig, Nanjiani e Robbie sono nominati quest’anno.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!