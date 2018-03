tempo di lettura 7'

È passato un anno da quandoha vinto, sorprendendo molti (al di là della modalità in cui è stato annunciato il premio), l’Oscar come miglior film, al culmine della campagna #OscarsSoWhite. Nei dodici mesi successivi una pellicola comeha dimostrato che il discorso è tutt’altro che concluso (e il trionfo al box-office diha reso l’argomento più che mai attuale). Nel frattempo ha fatto il suo ingresso nell’Academy la classe di nuovi arrivati più diversificata di sempre (il che rischia di rendere i risultati molto meno prevedibili del solito, anche se ricordiamo che dei 7.258 membri dell’Academy del 2018 solo il 28% sono donne e il 13% persone non caucasiche), ed è scoppiato il fenomeno #MeToo che oltre ad aver scosso Hollywood ha anche levato di mezzo una delle figure più potenti della storia degli Oscar, in grado di condizionarne gli ultimi due decenni:

Questo lo scenario in cui si terrà la novantesima edizione degli Oscar, dove accanto ad alcuni premi praticamente certi i giochi rimangono ancora apertissimi per quanto riguarda il premio come miglior film. Anche perché sono i film stessi a essere molto meno convenzionali del solito. Ci sono blockbuster (Dunkirk), piccole pellicole indipendenti (Lady Bird, Chiamami col tuo Nome), film di genere (l’horror e il fantasy, rappresentati rispettivamente da Get Out e La Forma dell’Acqua), e poi il dramma con sfumature di commedia come Tre Manifesti, accanto a pellicole più tradizionalmente da Oscar (come The Post, Il Filo Nascosto e L’Ora più Buia). Nove film molto diversi tra loro, e un metodo di votazione, quello preferenziale, diverso da quello utilizzato per tutte le altre categorie e che premierà la pellicola che ottiene il consenso più ampio e trasversale possibile (qui maggiori dettagli su come funziona il voto preferenziale).

È con questa premessa che vi proponiamo i nostri pronostici, consapevoli che quest’anno più che mai l’esito della partita è tutt’altro che scontato. Non dimenticate di compilare i vostri pronostici personalizzati qui!

MIGLIOR FILM

Dall’introduzione del voto preferenziale quella che una volta era la categoria più semplice da prevedere è diventata la più difficile, e mai come quest’anno ci sono motivi per cui diversi film hanno le carte in regola per aggiudicarsi l’Oscar.

Cominciamo subito col dire che c’è la possibilità che anche quest’anno miglior film e miglior regista verranno assegnati a pellicole diverse. Tre Manifesti a Ebbing, Missouri potrebbe aggiudicarsi la statuetta avendo vinto il SAG come miglior cast d’insieme, il BAFTA e il Golden Globe. Le polemiche legate al ruolo di Sam Rockwell che hanno circondato il film nelle ultime settimane hanno avuto riflessi più online che tra l’Academy, e quindi non dovrebbero aver avuto un impatto particolare nella votazione. È più la mancanza di nomination all’Oscar come miglior regista a rendere la cosa molto difficile (è capitato a pochissimi vincitori dell’Oscar, il più recente Argo).

La Forma dell’Acqua, vincitore del Leone d’Oro, del PGA, del DGA, del Critics’ Choice e nominato alla bellezza di tredici Oscar, sembra il più indicato a vincere. Spesso si parla del fatto che il gruppo degli attori, essendo il più numeroso nell’Academy, sia in grado di condizionare i risultati (ecco perché il SAG – cast d’insieme è un pesante indicatore), ma è la somma delle categorie artistiche ad avere maggior peso (3.216 membri su 7.258 complessivi), e le 13 nomination al film di Del Toro dimostrano una certa preferenza. L’assenza di una nomination al SAG – cast d’insieme è compensata dal fatto che l’Academy ha nominato ben tre attori del cast all’Oscar.

Ecco quindi che siamo più orientati verso l’ipotesi che l’Oscar al miglior film vada a La Forma dell’Acqua, ma non va assolutamente sottovalutato un film come Get Out, che nelle ultime settimane ha ricevuto una spinta promozionale pazzesca dalla Universal (si parla di una Los Angeles tappezzata di cartelloni For Your Consideration). La probabile vittoria dell’Oscar alla miglior sceneggiatura originale rafforza le possibilità del film di Jordan Peele, che potrebbe cavalcare l’onda “inclusiva” partita con #Oscarssowhite e culminata con la vittoria di Moonlight.

MIGLIOR REGISTA

Ecco una categoria praticamente sicura: Guillermo del Toro ha trionfato ai DGA (e solo sette volte in 69 anni questo non si è tradotto in un Oscar), ha vinto il BAFTA, il Golden Globe, il Critics’ Choice e chi più ne ha più ne metta. Peraltro sarà il quarto regista messicano in cinque anni a vincere questa statuetta (dopo quella a Cuarón e le due a Iñárritu).

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Un’altra categoria decisamente chiusa: con un SAG, un Golden Globe, un BAFTA e un Critics’ Choice in mano, Gary Oldman (L’Ora più Buia) ha l’Oscar assicurato, peraltro con un’interpretazione che è un classico degli Oscar e che l’Academy ama premiare.

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Ecco un Oscar sicuro per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: quello a Frances McDormand. Si parla della sua interpretazione fin dal Festival di Venezia, e nel corso dei mesi è stata caricata anche di significati legati al movimento #MeToo, che hanno accompagnato la vittoria ai SAG e a parecchi altri premi.

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Sebbene il personaggio interpretato da Sam Rockwell in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri abbia causato non poche polemiche nelle ultime settimane, l’interpretazione ha messo tutti d’accordo. Con il quartetto SAG, Golden Globe, BAFTA e Critics’ Choice, è davvero difficile che l’attore non vinca l’Oscar, anche se la presenza di Woody Harrelson nella stessa categoria rende le cose più complicate (c’è il rischio cannibalismo nei voti), il che favorirebbe un altro grande frontrunner, ovvero Willem Dafoe (The Florida Project).

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Un altro caso nel quale gli indicatori verranno quasi certamente rispettati: Allison Janney (I, Tonya) è la favorita grazie alla vittoria del SAG, del Globe, del BAFTA e del Critics’ Choice. L’altra frontrunner, Laurie Metcalf (Lady Bird), ha davvero poche speranze.

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

Una categoria nella quale è la logica a farla da padrona: quale film ha vinto sia il WGA che il BAFTA ed è nominato come miglior film? Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino. Aggiungiamo che l’Academy ama dare anche riconoscimenti “alla carriera”, ed ecco che James Ivory a 89 anni batterà il record per il vincitore più anziano dell’Oscar.

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Qui i giochi sono più aperti: Tre Manifesti a Ebbing, Missouri potrebbe ricevere il riconoscimento che non ha potuto avere ai WGA (dove non era candidabile) ma che ha avuto ai Golden Globes e ai BAFTA. Ma in passato questa categoria è stata più volte utilizzata dall’Academy come secondo “miglior film”, ed ecco che è qui che Get Out potrebbe ricevere veramente la statuetta più importante (forte anche della vittoria ai WGA).

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Ce la farà Roger Deakins, alla sua quattordicesima nomination, a portarsi a casa l’Oscar per Blade Runner 2049? Secondo noi sì, anche grazie all’ASC (ma ne ha vinti già tanti in passato!) e al BAFTA. L’altro frontrunner è senz’altro Dan Laustsen per La Forma dell’Acqua, ma non va sottovalutato Hoyte van Hoytema per Dunkirk, soprattutto per l’apprezzato lavoro in analogico e in location.

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Una categoria già ipotecata da un pezzo: dopo il trionfo agli Annie, e a qualsiasi premio di categoria che includesse miglior film d’animazione, sarà Coco ad aggiudicarsi l’Oscar.

MIGLIOR FILM STRANIERO

Una categoria non semplice: il vincitore della Palma d’Oro The Square sembra il favorito, accanto a A Fantastic Woman (da non sottovalutare il fatto che sia il primo nominato all’Oscar con una protagonista transgender, Daniela Vega, e abbia appena vinto l’Independent Spirit Award). Ma a nostro avviso L’Insulto di Ziad Doueiri ha le carte in regola per sbaragliare la concorrenza e ottenere la statuetta (è il primo candidato libanese).

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Questo è uno degli Oscar tecnici che con grande probabilità La Forma dell’Acqua non faticherà a portare a casa, anche grazie alla vittoria dell’ADG Award. L’altro frontrunner è Blade Runner 2049, a sua volta vincitore dell’ADG.

MIGLIOR MONTAGGIO

Forte dell’Eddie Award, Lee Smith dovrebbe vincere l’Oscar al miglior montaggio per Dunkirk. Il film di Christopher Nolan finirà per ottenere riconoscimenti tecnici, non rimanendo quindi a secco di premi (va ricordata la nomination come miglior film e miglior regista, che dimostra quanto sia stato apprezzato dall’Academy). Nel caso La Forma dell’Acqua ottenesse molti consensi, potrebbe portare a casa anche questa statuetta.

MIGLIOR COLONNA SONORA

La scarsa promozione di Il Filo Nascosto probabilmente costerà l’Oscar a Johnny Greenwood, mentre Alexandre Desplat (La Forma dell’Acqua) sembra il più indicato a ricevere il premio.

MIGLIOR CANZONE

Quest’anno la categoria della miglior canzone è decisamente difficile da indovinare. Il senso comune direbbe che This is Me (The Greatest Showman), per settimane in testa alle classifiche, ottenga l’Oscar (facendo il paio con il Golden Globe). Non è da sottovalutare il fatto che sia stata composta da Benj Pasek e Justin Paul (La La Land). Ma c’è un altro grande frontrunner, e cioè Remember Me di Coco.

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

In questo caso è The War – Il Pianeta delle Scimmie il probabile vincitore dell’Oscar (ha vinto il VES Award), anche se Blade Runner 2049 potrebbe portare a casa una statuetta come ulteriore riconoscimento dell’apprezzamento dell’Academy al film (da non dimenticare il BAFTA).

MIGLIOR SONORO / MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

Nonostante Baby Driver sia un forte contendente, storicamente l’Academy assegna questo tipo di Oscar a un film di guerra quando presente, e Dunkirk ha già ottenuto parecchi riconoscimenti per il suono.

MIGLIORI COSTUMI

In questo caso ci sentiamo di dire che l’Oscar a Mark Bridges per Il Filo Nascosto è praticamente inevitabile.

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Con l’Oscar assicurato a Gary Oldman, è davvero improbabile che L’Ora più Buia non ottenga anche questa statuetta.

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Vista l’incredibile assenza di Jane dalla cinquina (ha ottenuto riconoscimenti praticamente ovunque, anche nei premi delle guild) è abbastanza difficile capire quale documentario otterrà il premio. In molti ritengono che a spuntarla sarà Faces Places di Agnes Varda e Rosalie Varda.

MIGLIOR CORTO DOCUMENTARIO

Non abbiamo molti strumeni per definire chi vincerà, ma secondo il sentore comune potrebbe essere Edith+Eddie.

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Stesso dicasi per questa categoria, dove puntiamo su DeKab Elementary per il soggetto particolarmente attuale.

MIGLIOR CORTO ANIMATO

La combo Kobe Bryant + Glen Keane + John Williams favorirà molto probabilmente Dear Basketball. L’altro frontrunner sembra essere LOU della Pixar.

La 90esima edizione degli Academy Awards, condotta da Jimmy Kimmel per la seconda volta, si terrà nella notte tra il 4 e il 5 marzo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!